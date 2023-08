Unizo verdedigt de komst van bedrijventerrein Menen-West

De ondernemersorganisatie Unizo Rekkem-Lauwe-Menen steunt de plannen voor de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Menen-West. De Raad van State verwierp het beroep tegen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.

De zone situeert zich achter de Houtbuigerij Desmet langs de Hogeweg in Menen tot de expresweg N58 in Geluwe. “Ondernemers krijgen extra ruimte om te investeren”, klinkt het bij Unizo. “We zien volgende voorstellen terugkomen in het plan: gemengd bedrijventerrein, zowel KMO’s als grotere bedrijven krijgen ontwikkelingsmogelijkheden, kwalitatief bedrijventerrein met groenbuffer voor de woongebieden en een veilige en vlotte mobiliteit door ontdubbelen van de N58.”

Het actiecomité De Alerte Koekuit is tegen de plannen. Tegenstanders verwijzen ook naar de site Tyber in de Ieperstraat in Menen waar er op een heel grote ruimte nauwelijks activiteit en verkoop is. (EDB)