Unizo reikt Handmade in Belgium-label uit aan Home Sweet Home in Brugge: “Alles wordt in ons atelier gemaakt”

De Brugse ambachtelijke chocoladespeciaalzaak Home Sweet Home ontving op dinsdag 22 maart het Unizo-authenticiteitslabel Handmade in Belgium (HIB).

Zaakvoerder Christiaan Contant en echtgenote Barbara Roelens worden zo Unizo-ambassadeurs van HIB. Ook schepen van Ondernemen Pablo Annys kwam hen feliciteren. Home Sweet Home, gevestigd in de Katelijnestraat, is het levenswerk van het koppel dat al tientallen jaren actief is in de chocoladewereld.

“Ze onderscheiden zich van vele andere chocoladewinkels door open ateliers en door een uitgebreide bedieningstoonbank te combineren met een uniek self-service concept”, zegt Brecht Clyncke, regioverantwoordelijke Noord West-Vlaanderen bij Unizo.

“Home-made is bij ons geen loos begrip. Bijna alles wat we aanbieden wordt effectief op ambachtelijke wijze in ons eigen atelier gemaakt: pralines, truffels, chocoladerepen, holgoed, etalagestukken”, zegt zaakvoerder Christiaan Contant.

“We gebruiken enkel de meest verfijnde ingrediënten. Hierbij hechten we ook veel belang aan de expertise, motivatie en klantvriendelijkheid van onze medewerkers.” Barbara en Christiaan kwamen in de chocoladesector terecht doordat Barbara’s ouders eerder al met de winkelketen Moeder Babelute de Belgische kust veroverden.

Strenge voorwaarden

“Enkel wie aan strikte voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor het label. Zo moet de ambachtelijke ondernemer zijn beroep in hoofdberoep uitoefenen, mag hij of zij maximum 20 werknemers in dienst hebben en moet het product minstens 50 procent handmade zijn”, verduidelijkt Brecht Clyncke van Unizo nog.

