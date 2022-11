Unizo organiseert voor het eerst een Ondernemerscafé

Op donderdag 24 november van 19.30 tot 22 uur organiseert Unizo Zillebeke/Hollebeke/Voormezele het eerste Ondernemerscafé in de kantine van SK Zillebeke, Zandvoordestraat in Zillebeke.

“Het is een ideale gelegenheid om na twee pittige jaren collega’s terug te zien en bij te praten”, vertelt Didier Malfait. “Omdat we dit laagdrempelig willen houden, hoeft vooraf inschrijven in se niet. Omdat het de eerste keer is dat dit plaatsvindt, weten we niet goed wat we hiervan moeten of mogen verwachten. Een seintje vooraf aan een van de bestuursleden of via frimout.voeders@skynet.be zou dus best aangenaam zijn om ook een juiste inschatting te kunnen maken voor onze hapjes en snackjes. Voor de drankjes vrezen we niet. We hopen alvast op een goede opkomst.”

Eindejaarsactie

“We zijn er 100 procent zeker van dat we niet iedere zelfstandige in hoofd- of bijberoep in Zillebeke, Hollebeke en Voormezele bereikt hebben. Kom je een collega tegen uit de vermelde gemeenten die hiervan niet op de hoogte is, laat niet na hem/haar/hen in onze naam uit te nodigen. Misschien wel interessant dat iedereen de avond zelf een naamkaartje afgeeft, zo ben je dan zeker op een volgende activiteit uitgenodigd te worden.”

“Sinds jaar en dag, uitgezonderd in 2020 door corona, organiseren we de laatste 31 dagen van het jaar een eindejaarsactie. We behouden de succesformule van de voorbije jaren, per aankoopschijf een lotje. Per 5 euro vinden we alvast een mooie deal. Om de klanten te stimuleren om toch maar te ‘winkelhieren’ in onze gemeenten, voorzien we opnieuw een aantrekkelijke en rijkgevulde prijzenpot ter waarde van 7.000 euro met enkele schitterende hoofdprijzen.”

“Dat er op de trekking 1 op de 100 lotjes een waardebon van 10 euro zal krijgen, zal wellicht opnieuw een groot deel van het prijzenpakket vormen.” (EG)

didier.malfait@skynet.be