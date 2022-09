Unizo Marke neemt een nieuwe start met nieuw bestuur: “Ondernemers uit alle sectoren betrekken binnen onze werking”

Er waait een nieuwe wind in de lokale ondernemersvereniging van Unizo Marke. Het 12-koppig bestuur wil de lokale ondernemers dichter bij elkaar brengen, versterken en hun belangen behartigen. Dat is de opdracht van de nieuwe ploeg. Dag van de Klant is hun eerste uitdaging.

Marke heeft 700 ondernemers. Daarvan zijn er 230 lid van Unizo. “Een van onze ambitie is om de andere 470 ondernemers te bereiken en te kunnen betrekken binnen onze lokale Unizowerking. De horeca stapt mee in het bestuur. Dit is alleen toe te juichen. Dit is positief en een aanwinst voor Unizo Marke. We hebben in ons bestuur een gezonde mix van ondernemers. Dat bevordert onze werking. Wij willen vooral positieve en leuke evenementen organiseren voor onze ondernemers”, zegt het Unizobestuur.

“Dat kan een workshop of een lezing zijn, maar evengoed een gezellig samenzijn waar we kunnen netwerken. Daarnaast willen we ook de band met de gemeente aanhalen en daar een goede en constructieve gesprekspartner zijn. We willen op de hoogte blijven van de plannen van het gemeentebestuur en van de impact die die hebben op onze ondernemers”, vertelt de Unizoploeg. Ze willen de 700 ondernemers zo veel mogelijk verenigen en komen op voor hun belangen. Het zijn de zelfstandige ondernemers zelf die Unizo Marke sturen.

Wij gaan voor ‘koop bewust en duurzaam’ tijdens Dag van de Klant

Het 12-koppig bestuur is ambitieus. Ze zijn nog maar pas terug uit de startblokken en er staan al drie activiteiten op het programma. “We willen ons direct profileren bij de Markse handelaars en klanten. Zaterdag 1 oktober is er de ‘Dag van de Klant’, een ideaal moment om naar buiten te komen. Voor ons gaat het verder dan ‘koop lokaal’, we gaan voor ‘koop bewust en duurzaam’. De euro is symbolisch duurder geworden. Bijna alle winkels doen mee aan ‘Dag van de Klant’. In het totaal zijn er 40 deelnemers. Kom zaterdag shoppen! Wie weet win je nog een mooie prijs aan het rad.”

Dag van ondernemer

Op 18 november is het de jaarlijkse dag van de ondernemer. Daarom nodigen ze op 17 november alle 700 ondernemers van Marke uit voor een netwerkmoment. Op donderdag 24 november is er een workshop voor ondernemers om zich beter te profileren op bedrijfsniveau. Unizo Marke is laagdrempelig, iedereen mag meedoen. Je hoeft geen lid te zijn om aan hun activiteiten deel te nemen.

Info: unizo.marke@gmail.com.