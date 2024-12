Unizo Lichtervelde is op zoek naar een nieuw bestuur: “Kerstmarkt wordt het laatste wat Unizo onder dit bestuur organiseert”

Peter Duyck neemt na 25 jaar afscheid als voorzitter van Unizo Lichtervelde. Voorlopig worden de activiteiten stilgelegd, intussen wordt er gezocht naar nieuwe, enthousiaste ondernemers.

“De kerstmarkt wordt het laatste wat Unizo onder dit bestuur organiseert”, vertelt Peter Duyck (59). “Het is alsmaar moeilijker om vrijwilligers te vinden, dat is niet alleen zo bij Unizo, maar het is een algemene trend bij verenigingen. De voornaamste reden wanneer iemand stopt bij Unizo zijn normale uitvloeiingen, zoals mensen die met pensioen gaan, of verhuizen naar een andere gemeente. Ook het lidgeld speelde dikwijls een rol, geld betalen om vrijwillig aan iets mee te werken, niet iedereen is daartoe bereid. Het is niet zo dat ze afhaakten door ruzie in de groep.”

Unizo ondersteunt zelfstandigen en kleine ondernemingen onder andere door het opkomen voor de belangen van elke ondernemer.

Veel gerealiseerd

Peter was 25 jaar lang voorzitter. “De meeste voorzitters doen een termijn van vier jaar, waarna er verkiezingen zijn. Ik werd telkens voorgedragen tijdens de nieuwe verkiezingen, en daardoor bleef ik aan het roer. Na 25 jaar is het wel geweest, het is een mooi getal om te stoppen. We hebben veel gerealiseerd met Unizo, maar de laatste jaren draaide het op een laag pitje.”

Anton Vanoverbeke, regiomanager van Unizo West-Vlaanderen wil een nieuw, gedreven en dynamisch bestuur samenbrengen. “We kijken uit naar frisse ideeën en nieuwe energie om de lokale ondernemers voort te ondersteunen”, zegt Vanoverbeke. “Met meer dan 20 jaar geschiedenis blijft de vereniging een betrouwbare partner voor lokaal ondernemerschap.”

Ook Peter hoopt dat er een jong, enthousiast team de fakkel overneemt. “Ik ben trots dat ik al die jaren Unizo op de kaart heb kunnen zetten”, besluit Peter. Ondernemers die interesse hebben om mee te werken aan het nieuwe Unizo-hoofdstuk in Lichtervelde, kunnen contact opnemen met regiomanager Anton Vanoverbeke op 0478 90 35 67.