Unizo houdt nieuwjaarsreceptie in bezoekerscentrum Libeco

Jaarlijks houdt Unizo Meulebeke de nieuwjaarsreceptie in een bedrijf van een van de leden. Dit jaar was men met 134 Unizo-leden te gast in het bezoekerscentrum 1858 van firma Libeco. Er hing heel wat nieuws in de lucht.

Voorzitter Ronny Soenens hield zijn afscheidsspeech en zijn opvolger Dieter Viaene was toe aan zijn maidenspeech. “In 2016 mocht ik samen met een uitgelezen team bestuursleden de touwtjes in handen nemen bij Unizo Meulebeke”, zei Ronny Soenens. “Dankzij een prima samenwerking met het gemeentebestuur, Markant en Op Stap hebben we gezorgd voor onvergetelijke evenementen, zoals de vele ondernemerscafés, bedrijfsbezoeken, handelsbeurzen, infoavonden, openbedrijvenweekends, etalagewandelingen en kerstmarkten… Hiermee zijn we een van de koplopers van de meer dan 215 lokale verenigingen in Vlaanderen. Voorzitter zijn van Unizo was voor mij een prachtige periode. Duizendmaal dank aan iedereen die mij heeft omringd en gesteund, in het bijzonder mijn echtgenote Marijke maar zeker ook onze secretaris Joris Veys. Om zijn taak wat makkelijker te maken zal Petra Verkinderen het penningmeesterschap voortaan op zich nemen. Dank aan Dieter Viaene voor het overnemen van de fakkel en voor de verdere uitbouw van onze Unizo-afdeling.”

Nieuwe voorzitter

Dieter Viaene nam vervolgens het woord en dankte Ronny voor de gedrevenheid en inzet die hij gedurende negen jaar aan de dag legde. “Als doel stel ik om innovatieve projecten te realiseren die inspelen op de noden van de ondernemers”, geeft Dieter mee. “Ik wil, samen met ons team van bestuursleden, ervoor zorgen dat Meulebeke een plek blijft waar ondernemerschap floreert, en dat Unizo Meulebeke een platform blijft dat ondersteunt, verbindt en inspireert. Bedankt voor het vertrouwen dat jullie in mij stellen.”

Daarna nam Raymond Libeert van Libeco nog het woord en hij schetste vooral het belang van duurzaam ondernemen. Als laatste spreker in de rij belichtte Maxime Dewaele van Unizo provinciaal nog enkele activiteiten die door de provincie worden ingericht. (LB)