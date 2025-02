Unizo Groot-Beernem luidt 2025 feestelijk in

Unizo Groot-Beernem vierde het nieuwe jaar met een geslaagde receptie in Bar Marichel. Zeventig lokale ondernemers genoten van een gezellige avond vol netwerkmomenten. Hoogtepunt was de bekendmaking van de winnaars van de Eindejaarsactie. Wim Claeys en Robert Grenelle kwamen als winnaar uit de bus. Ze wonnen elk een reischeque van 1.250 euro. Beide winnaars werden telefonisch op de hoogte gebracht en kwamen hun prijs ophalen. De prijs kan besteed worden bij een van de drie deelnemende reisbureaus. Voor de actie konden klanten kauwgomballen trekken in vijftig handelszaken. In totaal werden meer dan 2.000 prijzen uitgereikt. (AVH/gf)