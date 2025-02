Unizo Deerlijk zoekt kandidaten voor derde DUA Awards: “We willen de kwaliteit van onze ondernemers in de verf zetten”

De Unizo-afdeling van Deerlijk zoekt kandidaten voor de DUA Awards die begin juni worden uitgereikt aan Deerlijkse handelaars en ondernemers.

“Na 2014 en 2018 zijn we op donderdag 5 juni aan de derde uitgave toe”, verduidelijkt Yves Pynaert van Unizo Deerlijk. “Met dit initiatief willen we de plaatselijke handelaars in het zonnetje te zetten. Enerzijds zetten we de kwaliteit van de Deerlijkse handelaars en ondernemingen in de verf zetten, anderzijds is het een ideale gelegenheid om te netwerken. Wij doen een oproep naar ondernemend Deerlijk om deel te nemen. Het is de ideale gelegenheid voor iedereen die zijn bedrijf of zaak in de picture wil plaatsen. Kandidaturen kunnen nog worden ingevuld tot eind februari via www.unizo.be/duadeerlijk25. Daar vind je ook alle informatie terug.”

Vijf awards

“De apotheose van de DUA Awards-avond is de awarduitreiking, geselecteerd door enkele ceo’s die behoren tot de fine fleur van onze regio. Dit jaar worden vijf awards uitgereikt: Fresh Talent Award voor beloftevolle starters met een frisse aanpak, Structure & Style Award voor bedrijven met een sterke uitstraling en indrukwekkende infrastructuur, Sensation & Service Award voor ondernemingen die uitblinken in klantbeleving en service, Innovation Award voor bedrijven die vernieuwend en duurzaam ondernemen en Achievement Award voor ondernemingen die opmerkelijke groei en prestaties hebben geboekt.”

Info: www.unizo.be/duadeerlijk25.