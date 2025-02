Unizo blikt terug op geslaagde eindejaarsactie

Unizo Moorslede organiseerde vorig jaar in december haar jaarlijkse verkoopactie. Maar liefst 36 handelaars uit de gemeente namen deel. “We kunnen van een groot succes spreken. Er gingen meer dan 25.000 lotjes de deur uit. Dat toont aan dat heel wat mensen ervoor kiezen om nog lokaal te kopen.” Uitkijken ieder jaar is het ook naar wie de prijzen wint. Onlangs vond in De Amfoor de prijsuitreiking plaats. De drie hoofdprijzen gingen dit jaar naar Vincent Gesquière, Robin Devooght en Beatrijs Vandenberghe. Zij kregen respectievelijk 300, 200 en 100 euro in waardebons die ze kunnen gebruiken bij de lokale handelaars. (BF/foto JS)