Unizo Bellegem is zeventig

Zo’n 70 jaar geleden begon in Bellegem een afdeling van het vroegere NCMV (Nationaal Christelijk MiddenstandsVerbond). De vereniging is ondertussen omgedoopt tot Unizo.

“Onze afdeling is altijd heel actief geweest”, luidt het bij de bestuursleden. “Het begon in de jaren vijftig, met als doel de belangen van de middenstanders te verdedigen.” Joseph Vandemeulebroecke, Raphaël Debucquoy, Joseph Mylle, Achiel Coulembier, Gilbert Dierick, Marcel Lauwers waren erbij. Een zekere Delberghe moet de eerste voorzitter geweest zijn. “Jammer dat Joseph Vandemeulebroecke op 28 februari overleden is, want hij wist heel veel over het begin.”

Minister met helikopter

Gilbert Dierick was ook nog voorzitter. Johan Coulembier begon in 1989 als voorzitter. Johan Dubrul was toen bewegingssecretaris bij NCMV. Daarna waren Mathias Vandenbussche en Dirk Vandamme eventjes voorzitter. Nu worden de taken gelijk verdeeld.

Om de twee maanden was er vroeger ‘Aan de toog met ondernemers’, een interessant netwerkmoment. Ook de Dag van de Klant ging nooit onopgemerkt voorbij. “In 1996 landde minister Stefaan De Clerck nog in Bellegem met een helikopter om er in enkele handelszaken een handje toe te steken.”

NCMV Bellegem was een van de eersten die een handelsbeurs organiseerden in de streek. Ook de organisatie van de grootste ontbijttafel, met meer dan 1.000 ontbijters, mocht Unizo Bellegem op haar naam schrijven.

Ook de verkeerssituatie in Bellegem werd altijd goed opgevolgd. “Bij wegenwerken was er overleg met het Vlaams Gewest en met de stad. We mochten elke maand op de werfvergaderingen zijn en de baan werd aangepast. We reageerden ook op de knip die er zou komen in de Walleweg, want die zou grote gevolgen hebben voor de horeca. Veel mensen die op het Kennedypark werken, komen ‘s middags in Bellegem iets eten. Met de knip zou dat kunnen ophouden.” Unizo Bellegem probeert ook met de nieuwe plannen voor de Bellegemsestraat in overleg te gaan met de stad Kortrijk.

De Bellegemse afdeling geeft al jaren een vakantiekalender uit. Een vaste activiteit sinds enkele jaren is op de laatste zondag van september ‘Bellegem Culinair’, die elk jaar uitverkocht is.

