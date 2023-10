Unizo bekroont Visix uit Roeselare en BiometriQ uit Kortrijk als (Beloftevolle) KMO van het Jaar

UNIZO West-Vlaanderen heeft donderdagavond tijdens de verkiezingsshow bij Inofec in Tielt bekendgemaakt dat BiometriQ uit Kortrijk de titel van Beloftevolle KMO van het Jaar in de wacht sleept en Visix uit Roeselare de winnaar is in de categorie KMO van het Jaar.

Na een grondige analyse en doorlichting van alle ingediende dossiers koos de jury per categorie drie finalisten. Voor de categorie Beloftevolle KMO van het Jaar waren dat Qualitec, BiometriQ en Strateeg HR. Voor de categorie KMO van het Jaar mochten The List Media, Visix en Raida meedingen naar de titel.

Bedrijfsbezoek en pitches

Na een bedrijfsbezoek bij de drie finalisten van KMO van het Jaar en drie pitches van de finalisten in de categorie Beloftevolle KMO van het Jaar koos de jury uiteindelijk de twee winnaars. Verschillende criteria waaronder innovatie, personeelsbeleid, financieel beleid, energie en milieu, ondernemingszin, marketing & communicatie, toekomstperspectief werden beoordeeld.

Vincent Kint, gedelegeerd bestuurder van UNIZO West-Vlaanderen, was voorzitter van de jury: “Het was helemaal niet simpel om drie finalisten te selecteren, laat staan een winnaar. Er werden heel wat goeie, grondige dossiers ingediend. Die drie finalisten in iedere categorie moesten ons dan tijdens een bedrijfsbezoek of pitch overtuigen waarom zij de titel verdienden. Ook dat was niet gemakkelijk, maar uiteindelijk zijn we door middel van objectieve criteria uitgekomen op deze twee winnaars.”

De jury koos uiteindelijk voor Visix uit Roeselare als winnaar in de catagorie KMO van het Jaar. Visix is een Europees toonaangevend grootformaatdrukkerij van kwalitatief en duurzaam promotiemateriaal met visuele impact en noemt zichzelf en zijn personeel brand shiners. Ze willen je merk dan ook doen stralen, zowel outdoor als indoor op je event. Ze laten bedrijven en producten scoren met visueel sterke en innovatieve oplossingen die echt ‘af’ zijn.

Door professioneel advies, expertise en service genieten de klanten van Visix van een zorgeloze ervaring. “Dat is ook exact wat we met de jury gevoeld hebben tijdens ons bezoek. Visix is een bedrijf dat continu bezig is met het in kaart brengen én verbeteren van processen.”

“Ook wat betreft het klantenperspectief hebben ze de laatste jaren sterk getimmerd aan een schitterende klantervaring bijvoorbeeld. Ook als je vraagt naar hun toekomstperspectief geven ze een heldere uitleg waar ze naartoe willen en hoe ze dat willen bewerkstelligen”, stelt de jury vast.

Beloftevolle kmo

Winnaar in de categorie Beloftevolle KMO van het Jaar werd BiometriQ uit Kortrijk. Bij BiometriQ brengen ze aan de hand van onder andere geavanceerde DNA-, bloed- en levensstijlanalyses jouw lichaam in kaart.

Op die manier kan je samen met jouw diëtist of coach nog slimmere keuzes maken, en sneller jouw doelen bereiken. Tijdens een traject bij hen wordt je lichaam in kaart gebracht, krijg je levenslang unieke inzichten, ontvang je een persoonlijk voedings- en sportplan en zo veel meer.

Bij BiometriQ brengen ze aan de hand van onder andere geavanceerde DNA-, bloed- en levensstijlanalyses jouw lichaam in kaart. © Unizo West-Vlaanderen

“Pieter en Tijs wisten ons te overtuigen van hun verhaal. Door hun datagedreven activiteit zijn ze heel innovatief binnen hun markt. Geruggensteund door enkele doorgewinterde investeerders uit de softwarewereld zijn ze erop gebrand hun missie te voltooien en gestaag verder te groeien.”

“Koppel een sterk verhaal aan een gezonde portie enthousiasme en een sterke pitch en dan heb je de winnaar van beloftevolle KMO van het Jaar 2023”, aldus Vincent Kint.

Vlaamse KMO van het Jaar

Winnaar Visix mag nu verder strijden op Vlaams niveau. Het bedrijf neemt het op tegen de winnaars uit de andere provincies op 29 november in Oostende tijdens het Topseminar.

Om te winnen moeten ze eerst een jury overtuigen met een pitch waarom zij de Vlaamse KMO van het Jaar moeten worden. In 2021 en 2022 mocht West-Vlaanderen de Vlaamse KMO van het Jaar alvast afleveren met respectievelijk Barias en Deprez. “We hopen uiteraard op een hattrick voor onze provincie”, zegt Vincent hoopvol.