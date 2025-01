Unilin legt eerste steen voor nieuwe laminaatfabriek in Brazilië: “Groeimotor voor Quick-Step in Latijns-Amerika”

Unilin, een wereldwijde leider in interieur- en bouwproducten, kondigt een investering van 11 miljoen euro aan in een nieuwe productiefaciliteit voor laminaatvloeren in Piên, Brazilië. De nieuwe fabriek, die in januari 2026 operationeel moet zijn, vormt de hoeksteen van Unilins strategie om de groei in de Latijns-Amerikaanse markt te versnellen. Deze ultramoderne fabriek zal jaarlijks tot 10 miljoen vierkante meter laminaat produceren en zal inspelen op de lokale behoeften.

De nieuwe fabriek in Brazilië is een strategische zet om te voldoen aan de groeiende vraag naar hoogwaardige, duurzame laminaatvloeren in Latijns-Amerika. Quick-Step, het flagshipmerk van Unilin, staat bekend om zijn innovatieve design en duurzaamheid, waardoor het een ideale keuze is voor deze groeiende markt. Met de nieuwe productiefaciliteit kan Unilin de productie in de regio verankeren, logistieke kosten verlagen en beter inspelen op de specifieke behoeften van Latijns-Amerikaanse klanten.

“Latijns-Amerika is een dynamische regio met enorm groeipotentieel”, zegt Wim Messiaen, CEO van Unilin. “Met deze investering versterken we niet alleen onze positie in Brazilië, maar bouwen we ook aan een hub die de volledige Latijns-Amerikaanse regio kan bedienen. Quick-Steps combinatie van design, performance en duurzaamheid sluit perfect aan bij de voorkeuren van lokale consumenten.”

Laminaat

De laminaatproducten die in de nieuwe fabriek zullen worden geproduceerd, hebben een duidelijke missie: de kwaliteit van beschikbare vloeren in Latijns-Amerika verhogen en de standaard binnen de categorie naar een hoger niveau tillen. Door Europese innovatie te combineren met lokale marktinzichten, wil Unilin een nieuwe norm stellen voor kwaliteitsvloeren in de regio.

Duurzaamheid staat centraal in Unilins missie, en de nieuwe fabriek zal aansluiten bij de milieudoelstellingen van het bedrijf. “Laminaatvloeren zijn een milieuvriendelijke keuze. Ze hebben een kern van houtvezels en dat hout komt uit duurzaam beheerde bossen. Laminaat is de vloer van de toekomst”, vezekert Herwig Bernaert, general manager laminate. “Het combineert stijl, duurzaamheid en betaalbaarheid en is tegelijkertijd een milieubewuste keuze.”

Unilin is niet nieuw in Brazilië. In 2012 betrad het bedrijf met Wielsbeekse wortels de regio via een joint venture met Arauco, een Chileense producent van houtpanelen waarmee het potentieel van de markt werd verkend. Eind 2020 nam Unilin de joint venture volledig over, maar bleef het opereren in de faciliteiten van Arauco. Nu, slechts 5 kilometer van de voormalige locatie, zet Unilin de volgende stap met de bouw van een eigen ultramoderne fabriek. De nieuwe faciliteit, die tien miljoen vierkante meter laminaat per jaar moet produceren, zal verder bouwen op de lokale vakkennis van de huidige medewerkers en de al aanwezige productie-infrastructuur, wat zorgt voor een soepele overgang naar volledig onafhankelijke operaties.

Eerste steen

“Deze nieuwe fabriek is het begin van een spannend nieuw hoofdstuk voor ons,” legt Carlo Rego, general manager Brazilië, uit. “Onze voorbije ervaring in Brazilië heeft het potentieel van de markt bewezen. Met de fabriek in Piên versterken we onze ambitie in de regio, creëren we kansen en stimuleren we innovatie om Latijns-Amerika als geheel beter te bedienen.”

De eerste steen werd onthuld on aanwezigheid van gouverneur Carlos Massa Ratinho Júnior van de deelstaat Paraná. Binnen een jaar moet de nieuwe fabriek operationeel zijn.