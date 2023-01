Unilin investeert 20 miljoen euro in West-Vlaamse fabrieken

Het West-Vlaamse bouw- en interieurbedrijf Unilin investeert dit jaar 20 miljoen euro in zijn fabrieken in Avelgem en Wielsbeke, om de productie van luxevinyltegels te verhogen. Dat heeft het bedrijf donderdag aangekondigd.

Unilin is op de markt van luxevinyltegels actief met de merken Quick-Step, Pergo en Moduleo. En die markt is stevig aan het groeien, zegt het bedrijf in een persbericht. Daarbij wordt er steeds vaker gekozen voor de rigide, hardere variant – die het meest lijkt op kliklaminaat – dan voor de meer flexibele variant, zegt Unilin-woordvoerder Sander Laridon.

Om aan die vraag te beantwoorden wordt in Avelgem de bestaande productie van rigide luxevinyltegels verhoogd. In Wielsbeke wordt een bestaande lijn van de flexibele variant uitgefaseerd, om plaats te maken voor een nieuwe productielijn voor rigide vinyltegels. De nieuwe lijn zal in oktober 2023 operationeel zijn.

Geen extra personeel

De investeringen leiden niet tot extra personeel, zegt Laridon. In de vinylfabriek in Avelgem werken zowat 1.000 mensen, in Wielsbeke zijn er dat 1.500 (vinyl en laminaat). Het zijn de enige twee fabrieken in de groep waar luxevinyltegels worden geproduceerd.

De investering maakt deel uit van een ruimer investeringsplan van Unilin dit jaar, waarbij 155 miljoen euro wordt geïnvesteerd in innovatie en capaciteitsuitbreiding. De donderdag aangekondigde investering is de omvangrijkste van het plan, zegt de woordvoerder. Dat bestaat voornamelijk uit verspreide investeringen in verschillende sites.

Unilin, dat deel uitmaakt van de Amerikaanse beursgenoteerde vloerengigant Mohawk, telt wereldwijd 8.600 werknemers (3.600 in Vlaanderen) en realiseerde in 2021 een omzet van 2,7 miljard euro.