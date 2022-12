Unilin Group investeert 2,5 miljoen euro in levenslang leren met gloednieuw opleidingscentrum in Wielsbeke

Op donderdag 12 januari opent Unilin Group, bekend voor zijn interieurdesign en bouw, officieel haar nieuwe opleidingscentrum ‘The Dive’ in Wielsbeke. Hiermee investeert het bedrijf in levenslang leren.

Het gebouw en de vernieuwde, gelijknamige totaalvisie op training en ontwikkeling ontlenen hun naam aan het duiken in nieuwe info, zich verdiepen en ontdekken. Met ‘The Dive’ bevestigt Unilin Group haar vertrouwen in haar activiteiten en expertisecentrum in België. De investering van 2,5 miljoen euro moet de organisatie, in een context van internationale concurrentie en een algemene arbeidsmarktkrapte, wapenen om ook in de toekomst wereldwijd toonaangevend te blijven.

Investering in talent

Unilin Group groeide de afgelopen 60 jaar van een Vlaamse KMO tot een wereldspeler. De productie en expertise bleef doorheen die periode stevig verankerd in Vlaanderen. Het bedrijf werd toonaangevend op een internationale markt dankzij een doorgedreven zin voor innovatie en het vooropstellen van de hoogste kwaliteit. Met de ambitie om stevig te blijven groeien, investeert Unilin Group sterk in talent en expertise.

Om in te spelen op de uitdagingen op de arbeidsmarkt (een vergrijzende bevolking, met een historisch lage werkloosheid in onze regio en een groeiende complexiteit in functies), investeert Unilin Group met ‘The Dive’ in levenslang leren, vanaf de schoolbanken, met intensievere samenwerkingen met onderwijsinstellingen, doorheen de volledige professionele carrière.