Unieke samenwerking: Dewaele Vastgoedgroep breekt het ijs in de online veilingwereld

Samen met Troostwijk, de Europese marktleider van online veilingen, zal Dewaele voortaan online vastgoed verkopen. Via de joint venture betreedt het West-Vlaamse bedrijf Dewaele Vastgoedgroep hiermee een unieke markt in België, en al zeker in West-Vlaanderen. “We willen de komende jaren verder uitgroeien tot een levenslange partner in wonen en ondernemen in Vlaanderen en Brussel”, aldus Sofie Spriet, CEO van Dewaele Vastgoedgroep.

Enkele maanden geleden gaf Filip Dewaele de fakkel door aan de Kortrijkse Sofie, die na acht jaar dienst zichzelf nu CEO mag noemen. Deze nieuwe joint venture tussen een online veilinghuis en een vastgoedmakelaar is uniek in ons land en meteen de eerste grote samenwerking sinds haar nieuwe benoeming. Dewaele Vastgoedgroep zal voornamelijk panden – zowel residentieel als industrieel – afkomstig uit faillissementen, bankbeslagen of overheidsopdrachten aanbieden via het platform. Zo wil het bedrijf niet enkel particuliere huizenjagers, maar ook ondernemingen, curatoren, bewindvoerders, banken en lokale overheden bereiken.

Complexe transacties

Bij dergelijke transacties komt er heel wat kennis kijken, dat bevestigd ook Sofie Spriet. “Verkoop van onroerend goed uit een faillissement of bankbeslag gaat veelal gepaard met de nood aan een biedprocedure, waardoor men vaak bij een notaris uitkomt. Die heeft echter niet altijd de nodige technische en commerciële kennis inzake het vermarkten van bedrijfsmatig vastgoed in huis, noch het netwerk aan potentiële kandidaat-kopers, waardoor niet altijd een correcte prijs voor het vastgoed behaald wordt. Onze strategische samenwerking brengt deze commerciële vastgoedkennis én de objectivering van de verkoopprocedure via een biedplatform voortaan samen”, klinkt het.

Complementair team

Dewaele Vastgoedgroep, waarvan het hoofdkantoor in Izegem ligt, ziet in Troostwijk alvast een goede match. “Reeds bij de eerste gesprekken bleek dat beide spelers over hetzelfde DNA in bedrijfswaarden en -cultuur beschikken. Daarnaast zal deze joint venture ervoor zorgen dat een curator of bang voortaan één partner heeft om zowel roerende als onroerende goederen te verkopen. Dit maakt het hele proces kostenbesparend”, aldus de CEO. De marktspecifieke kennis van de vastgoedspeler wordt aangevuld door het uitgebreide curatorennetwerk, internationale koperspubliek en expertise inzake online veilingen van Troostwijk.