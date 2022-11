Unieke gin voor Sint-Jan Berchmans door oud-leerling

Met Tailor Taste Distillery maken Tim Veys en Michiel D’Hondt gepersonaliseerde dranken voor verschillende gelegenheden. Zo maakten ze het Berchmanneke voor het jubileumweekend in het Sint-Jan Berchmans college waar Tim vroeger naar school ging.

Tim Veys (43) kijkt met een nostalgisch gevoel terug naar zijn schooltijd. “Ik heb mijn volledige middelbare schooltijd meegemaakt in het Sint-Jan Berchmans college. Ik deed er economie-wiskunde en woonde in Bossuit. Nu woon ik in Orroir, slechts een kleine vijf kilometer van Avelgem vandaan. Met veel van mijn huidige vrienden was ik ook in het middelbaar bevriend. Het zijn de mensen die ik nog wekelijks of maandelijks hoor”, zegt Tim.

“Mijn beste herinnering is de provinciereis, waarbij ik deels geholpen heb met de organisatie. De Latijnse mochten naar Rome en de taalrichtingen gingen naar Berlijn. Voor de economisten was er lang geen reis. Ik hoorde bij de eerste groep die naar de Provence mocht en dat is toch wel een onvergetelijke ervaring”, aldus Tim.

“Na het middelbaar heb ik eerst in een telecomwinkel gewerkt. Daarna heb ik met mijn beste vriend de passie voor wijn ontdekt en hebben we samen in 2009 naar de Vlaamse Wijnacademie geweest. In 2012 studeerde ik daar af en later ben ik er leerkracht geweest. Ik ging daarna in wijnhandels aan de slag en dan ben ik in de ginhandel gerold. In 2015 ben ik gestart met het ontwikkelen van sterke drank, maar ook met non-alcoholische dranken. Vorig jaar was echt wel een topjaar, want dan heb ik met het bedrijf, Spirits by Design, het pompgebouw in Bossuit gekocht.”

Het Berchmanneke

“Nu kan je onze dranken bij ongeveer 400 drankenhandels en wijnwinkels vinden. Sinds 2020 zijn mijn zakenpartner Michiel D’Hondt en ik met het project Tailor Taste Distillery begonnen. Daarmee maken we gepersonaliseerde dranken voor verschillende gelegenheden, denk maar aan huwelijken, geboortes en nu ook het jubileumweekend in het Sint-Jan Berchmans college. Vandaar de zeer toepasselijke naam: het Berchmanneke.”

(ML)