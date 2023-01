Uniek horloge van Real Madrid-speler Asensio te koop in pandjeshuis in Aalbeke

Zin om na de afloop van het WK voetbal toch nog een stukje sportgeschiedenis in huis te halen? In Aalbeke kwam een uniek horloge in handen van een handelaar. “Het werd voor niemand minder dan Marco Asensio, speler bij Real Madrid, gemaakt”, glundert Sammy Declercq (31).

Marco Asensio speelt niet alleen in de Primera Division de pannen van het dak, hij maakte ook deel uit van het Spaanse elftal in Qatar. Wie het dan weer eerder begrepen heeft op luxehorloges zal spinnen als een kat bij het horen van de naam ‘Delacour’. De Zwitserse horlogier is kind aan huis bij de groten der aarde.

“Van de BiChrono S2 Limited edition werden slechts 500 exemplaren gemaakt”, weet Sammy. “Alle 500 stuks werden gepersonaliseerd voor sportfiguren zoals Messi en voormalige NBA All Star Shaquille O’Neal. Nummer 327 was dan weer bestemd voor Marco Asensio. Bij Real speelt hij met het rugnummer 20 en dat nummer, samen met zijn initialen, werd door middel van diamanten in het uurwerk verwerkt. Er bestaat dus maar één exemplaar van en dat ligt nu hier in Aalbeke.”

Authenticiteitscertificaat

Exclusief, het woord kan niet beter worden gekozen. Bij het opsommen van de details vliegen de astronomische bedragen rond de oren. “Het uurwerk ging voor een bedrag van 85.000 euro over de toonbank, een peulschil als je weet dat de diamanten op zich al meer dan 45.000 euro waard zijn”, klinkt het.

Hoe kwam dergelijk exclusief horloge in Aalbeke terecht? En vreest Sammy niet voor namaak? “Via mijn pawn shop, een pandjeshuis op z’n Amerikaans, sta ik in contact met verzamelaars in heel Europa. Ik krijg regelmatig dergelijke objecten aangeboden met als opdracht ze te verkopen. Zelf wil ik ook altijd zekerheid naar authenticiteit toe om te vermijden dat ik mijn reputatie schade toebreng. Dit horloge kwam niet alleen met een authenticiteitscertificaat, het wordt eveneens vergezeld van een attest dat door een horlogier van Delacour werd opgesteld en ondertekend.”

“Wat het kost? Het is niet echt de gewoonte om zomaar de prijs te grabbel te gooien”, sluit Sammy af. “Wie geïnteresseerd is kan een bod uitbrengen, al zeg ik er meteen bij dat we toch in de regionen van een bedrag bestaande uit 5 cijfers zoeken. “