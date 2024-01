Ulrike krijgt HIB-label van Unizo voor ambachtelijke kaarsen van bijenwas

Unizo, de organisatie voor zelfstandige ondernemers, heeft een nieuw Handmade in Belgium-label uitgereikt aan Ulrike Werbrouck van L’Abeille. De Izegemse maakt in bijberoep natuurlijke kaarsen op basis van pure bijenwas.

Het label bekroont mensen die op ambachtelijk vlak weten te imponeren. Dat kan gaan van een uniek tafeltje of een ambachtelijk gedraaid ijsje dat smaakt zoals vroeger tot hippe zelfgemaakte babykleertjes. De erkenning werd recent overhandigd aan Ulrike Werbrouck van L’Abeille door regiomanager Anton Vanoverbeke van Unizo West-Vlaanderen.

“Ze benadrukt de toewijding van Ulrike aan ambachtelijk vakmanschap en haar streven naar hoogwaardige lokale productie”, zegt Anton. “We zijn allemaal op zoek naar authentieke, handgemaakte en eerlijke producten. Dankzij het label Handmade in Belgium ben je er zeker van dat je Belgisch koopt. Want wie het HIB-label draagt, maakt eigen kwaliteitsproducten op kleine schaal.”

Uiting van liefde voor ambachtelijk werk

Voor Ulrike Werbrouck is dit een bijzondere mijlpaal die haar toewijding aan het maken van natuurlijke kaarsen op basis van pure bijenwas, onderstreept Anton. “Het is met veel genoegen dat we het HIB-label toekennen aan Ulrike Werbrouck. Haar ambachtelijke kaarsen zijn een prachtig voorbeeld van vakmanschap en duurzaamheid. Unizo staat volledig achter ondernemers zoals Ulrike, die met passie en toewijding hun bijdrage leveren aan de lokale economie in Izegem.”

Ulrike legt uit hoe het voor allemaal begon. “Voor mij was dit een uiting van liefde voor ambachtelijk werk en duurzaamheid. Ik ben dan ook blij met de erkenning. Het HIB-label is een bevestiging van mijn toewijding aan het creëren van hoogwaardige, handgemaakte kaarsen op basis van pure bijenwas. Ik ben vereerd om deel uit te maken van de Handmade in Belgium-community en zal blijven streven naar authenticiteit in mijn ambacht.”

De ambachtelijke kaarsen van Ulrike zijn beschikbaar via haar online winkel www.labeille.be en in lokale concept store-winkels. Ze verwelkomt ook op maat gemaakte bestellingen voor speciale gelegenheden zoals bruiloften, verjaardagen en feestdagen.