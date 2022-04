Uitzonderlijk veel faillissementen in Vlaanderen in maart

In maart werden in Vlaanderen 545 bedrijven failliet verklaard, zo blijkt uit de maandelijkse gegevens van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Het is van oktober 2013 geleden dat er nog zoveel bedrijven (626 faillissementen) over kop gingen.

De cijfers in Vlaanderen liggen flink hoger dan in februari (387) en dan in maart vorig jaar (317). Maar tijdens de coronacrisis gold een zogenaamd “moratorium”, waardoor gezonde bedrijven met betalingsproblemen tijdelijk beschermd waren tegen hun schuldeisers. Heel wat ondernemingsrechtbanken werkten tijdens de pandemie ook met verminderde capaciteit.

Sterke stijging in horeca

Intussen normaliseert de situatie stilaan, Statbel merkt op dat de fiscus in enkele provincies opnieuw tot dagvaardingen is overgegaan.

Voor heel België waren er in maart 922 faillissementen geregistreerd. Dat is een stijging met meer dan 52 procent tegenover maart vorig jaar en +6 procent tegenover maart 2020, maar wel nog altijd iets lager (-2,7 procent) dan de cijfers van maart 2019, een jaar voor de coronacrisis uitbrak.

Op maandbasis steeg het aantal faillissementen in maart met ruim een kwart. De sterkste groei was er volgens Statbel in de horeca (182) en de handel (210): voor beide sectoren gaat het om het hoogste aantal sinds januari 2020. Ook de bouw (180) is zwaar getroffen, met het hoogste aantal faillissementen sinds december 2019.

Vertraagde impact

Het aantal banen dat in maart verloren ging als gevolg van een faillissement lag op 2.312. In Vlaanderen gaat het om 1.467 jobs, het hoogste aantal sinds augustus 2020.

Statbel merkt nog op dat er altijd wat vertraging zit tussen het stopzetten van een economische activiteit en de faillietverklaring door de ondernemingsrechtbank. “Als gevolg daarvan is de economische impact pas met enige vertraging zichtbaar in de cijfers.”