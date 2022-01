Uitzendgroep House of HR doet Duitse overname

De West-Vlaamse uitzendgroep House of HR heeft Solcom overgenomen, een Duits bedrijf gespecialiseerd in aanwervingen voor de IT- en engineeringsector.

Solcom was in 2021 goed voor naar schatting 172 miljoen euro omzet. Voor de uitzendgroep is het al de vierde overname in Duitsland. Hoeveel House of HR betaalt voor het Duitse bedrijf is niet bekendgemaakt. Het management van Solcom zal wel investeren in House of HR door aandelen te verwerven.

Met de overname wordt House of HR meteen actief in de IT-sector. Bedoeling is te groeien in die sector en een nieuwe afdeling te creëren met overgenomen bedrijven gespecialiseerd in IT.

De West-Vlaamse uitzendgroep zal naar verwachting in 2021 een omzet hebben gedraaid van 2,2 miljard euro.