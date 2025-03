Uitvaartzorg Beyens-Billiet opent nieuw funerarium in de Lourdesstraat: “Veel aandacht voor privacy”

Uitvaartzorg Beyens-Billiet investeerde in een gloednieuw funerarium met winkel in de Lourdesstraat. De kamers voor de overledenen bevinden zich op de onderste etage, een ingebouwde onderbouw. Arne Beyens en zijn echtgenote Paulien Messiaen zetten sedert september 2021 het levenswerk van begrafenisondernemer Geert Billiet uit toen de Kerkstraat in Geluwe verder.

Arne Beyens en Paulien Messiaen werkten in het verleden als respectievelijk verpleegkundige en hoofdverpleegkundige in de ouderenzorg. De kennis deden zij op de werkvloer en de palliatieve setting op. “In mei vorig jaar zijn de grondwerken gestart en een maand later begon de bouw”, vertelt hij. “Het gaat om industriebouw met een moderne look. Tijdens de herfst en winter vonden de binnenwerken dan plaats. Tijdens het slechte weer stond de buitenkant er.”

Aanvankelijk zou Uitvaartzorg Beyens-Billiet investeren in een nieuw funerarium waar zich vroeger in de Menenstraat het bankkantoor Belfius bevond, maar die piste werd verlaten. Tot wat verderop in de Lourdesstraat ter hoogte van het kruispunt met ’t Stroomke bouwgrond kon worden gekocht. “De ligging is goed”, zegt Arne. “In het centrum en dichtbij Wervik, Menen en Dadizele. Het funerarium straalt rust uit. Belangrijk is ook de privacy.”

“We zorgden voor een nieuw elan en werden hier in Geluwe onmiddellijk heel goed ontvangen. We zijn de Geluwnaars daarvoor enorm dankbaar en dat gaf ons een enorme boost. Ons motto is hard blijven werken, jezelf blijven en op zoek blijven gaan naar vernieuwing. We willen niet de grootste van de regio zijn maar kiezen voor een familiale en persoonlijke aanpak. We zijn heel modern in onze werking. Het hoeft niet altijd traditioneel hetzelfde te zijn voor iedereen. We gaan echt mee in het verhaal van de mensen, onze klanten.”

Rouwkamers

De kamers om de overledenen op te baren bevinden zich ondergronds met natuurlijk binnengetrokken daglicht via de grote ramen. “We hebben drie kamers en er is nog een mogelijkheid voor een vierde”, zegt Arne. “Dat de kamers zich beneden bevinden is onder meer voor de temperatuur, maximale rust, privacy en minder verbruik om het koel te houden. We hebben op het gelijkvloers gekozen voor grote raampartijen. Het mag niet opvallen dat je in een funerarium zit. Voor de omgeving schrikt het niet af. De nieuwbouw past bij de ligging van de rest.”

Hoofdaannemer was Den Bouw uit Wevelgem. Architect was Hans Geldof uit Staden. “We deden ook een beroep op binnenhuisarchitecte Els Verbeke uit Kortrijk”, zegt Arne. “Ze heeft nagedacht over alles. Chapeau voor wat ze hier allemaal geïntroduceerd heeft.”

In geval van een oproep voor een overlijden rijdt de lijkwagen de garage binnen. Er zijn twee in- en uitgangen. “Via de lift gaan we dan naar de verzorgingskamer”, vertelt Arne “Er is ook een sanitaire ruimte. Niet onbelangrijk: de overledenen liggen hier opgebaard op een ziekenhuisbed met zachte matras, niet op een inoxbed. Er is naast de inkom ook een familiekamer om onder meer de uitvaart te bespreken en alle gegevens te verzamelen. Boven is er nog mogelijkheid om een appartement in te richten.”

Kennismakingsdag

Uitvaartzorg Beyens-Billiet lanceerde vorig jaar het platform HerinnerMij.be, volgens hen een primeur voor de regio. “Met QR-codes aan het graf of de urne willen we de herinnering aan de dierbaren levendig houden”, zegt Arne. “Dit werkt goed. Ook collega-uitvaartondernemers tekenen in op ons platform.” Het platform is de verdienste van medewerker Saien Vantomme. Thuisopbaring doen ze ook. “Dat gebeurt meer dan vroeger, vooral bij jonge mensen en landbouwers”, zegt Arne

Op zondag 4 mei organiseert Uitvaartzorg Beyens-Billiet doorlopend van 10 tot 17 uur een kennismakingsdag. “Tijdens deze bijzondere dag bieden we de bezoekers een blik achter de schermen van ons funerarium. We organiseren rondleidingen en demonstraties, zodat de bezoekers kennis kunnen maken met onze warme, familiale en professionele aanpak. Voor wie vragen heeft over onze werkwijze of de mogelijkheden, nemen we graag de tijd om deze te beantwoorden.”