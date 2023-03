Uitvaart Cornelis bouwt nieuw funerarium in Westende: “Alles voor een mooi afscheid”

De familie Cornelis uit Diksmuide bouwt in Westende een nieuw funerarium dat tegen november klaar zou moeten zijn. Na Diksmuide en Veurne wordt dit hun derde uitvaartcentrum.

De grondwerken voor het nieuwe uitvaartcentrum langs de Westendelaan in Westende-Dorp zijn vorige week van start gegaan. “Het is de bedoeling om open te gaan begin november”, zegt Michiel Cornelis.

Na Diksmuide en Veurne wordt dit hun derde uitvaartcentrum. “We merken in Veurne dat er meer vraag komt vanuit de kuststreek. Daarom investeren we nu in de middenkust”, zeggen zaakvoerders Michiel Cornelis en Nancy De Ruyter. Intussen is ook de vierde generatie aan de slag in het familiebedrijf.

Familiebedrijf

Reeds meer dan 85 jaar wordt de naam Cornelis – Salembier verbonden met het uitvoeren van begrafenissen in Diksmuide, Alveringem, Hooglede en omliggende. Michel en Germaine Salembier – Nys vestigden zich in 1936 aan het station in Diksmuide, waar zij Hotel ‘Dixmude’ uitbaatten. Als nevenactiviteit besloot Michel een taxi aan te schaffen. Kort daarna kwam er een tweede voertuig bij, de eerste lijkwagen van de streek.

De tweede generatie neemt het roer over in 1963. Dochter Marie-Louise Salembier huwde met Maurice Cornelis. Als uitbreiding werd een tweede lijkwagen aangekocht. Het personenvervoer met ziekenwagen, een autobus voor schoolvervoer, een Chevrolet-taxi en wat later een eerste Mercedes-ceremoniewagen, kwamen er in de jaren zestig bij.

“Een gewone winkel met enkele kisten is niet meer denkbaar”

In 1986 bouwden Maurice en Marie-Louise het eerste funerarium in Diksmuide en in 1989 zette de derde generatie de zaak verder. Zoon Michiel Cornelis huwde met Nancy De Ruyter. In 2011 verlieten ze hun vestiging in de Wilgendijk om in de Woumenweg in Diksmuide een nieuw uitvaartcentrum te openen, op wandelafstand van de stedelijke begraafplaats.

Buitenzicht van het nieuwe rouwcentrum. © repro LC

In 2015 kwam de jongste zoon Maxim Cornelis in de zaak. Een jaar later besliste ook de oudste zoon Manel om toe te treden. Zes jaar geleden, in 2017 openden de ondernemers in de Sint-Idesbaldusstraat in Veurne een tweede uitvaartcentrum. In dat jaar kwam Valérie Cloet, de echtgenote van Maxim, het team vervoegen. Begin 2021 kwam Justien Masschelein, echtgenote van Manel het bedrijf versterken. Door haar opleiding als bloemist kunnen ze ook rouwstukken aanleveren.

Ultramodern

Deze nieuwe generatie bouwt momenteel een derde ultramodern uitvaartcentrum in Westende. De grondwerken in de Westendelaan zijn net gestart. Het gebouw is speciaal ontworpen met het oog op de wensen van vandaag. De voorbereidende werken geven al een miniem voorsmaakje van wat komen zal.

“Op een terrein van 4.000 vierkante meter bouwen we een uitvaartcentrum met zeven rouwkamers, twee ontvangstplaatsen en een opbaringsruimte op het gelijkvloers”, zegt Michiel Cornelis. “De aula voor 400 personen plannen we op de eerste verdieping. Ondergronds komen er 30 parkeerplaatsen en bovengronds nog eens 50. Het zal in Westende ook mogelijk zijn om ter plaatse een koffietafel te organiseren tot 70 personen. Tot slot doen we het rouwdrukwerk in eigen beheer.” De streefdatum om te openen is 1 november. “Vroeger had een begrafenisondernemer een eenvoudige winkel met wat zijden bloemen en enkele kisten, maar dat is nu niet meer denkbaar. Daarom gaan we voor een zo compleet mogelijk dienstenpakket en een maximale service”, vervolgt Michiel Cornelis. “Uiteraard blijven we ook nog uitvaartvieringen in de kerk verzorgen, maar we stellen vast dat de interesse daarvoor minder is. In onze aula’s hebben we alles in huis om er een mooi afscheid van te maken. Naast beeld en geluid besteden we extra aandacht aan de sfeerverlichting. Die moderne aanpak trekken we ook door naar Westende.”