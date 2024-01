Uitbaters WuaKmole openen Zuid-Amerikaanse supermarkt in Brugge: “Typische producten die we zelf in onze keuken gebruiken”

Uitbaters Diego en Daniela van het Zuid-Amerikaanse eethuisje WuaKmole in de Langestraat hebben in de Generaal Lemanlaan in Assebroek een ‘Latin supermarkt’ geopend. “Je kunt er de typische Zuid-Amerikaanse producten kopen die we zelf in onze keuken gebruiken”, zegt Daniela.

Diego Alejandro Villa Ramirez (39) en Daniela Escudero Ducoing (35) openden een een kleine twee jaar geleden hun Zuid-Amerikaans geïnspireerde eethuis WuaKmole in de Langestraat. Hij is afkomstig van Colombia, haar roots liggen in Mexico. Het koppel leerde elkaar kennen in Barcelona, waar Diego in bekende restaurants werkte waar onder meer de voetballers Neymar en Messi over de vloer kwamen. Daniela werkte er als bartender en cocktailshaker. Ze verhuisden naar België omdat Diego via via de kans kreeg om de keuken van een nieuwe mediterraans restaurant in Knokke op te starten en te coördineren. Knokke was zijn ding niet, maar het koppel ontdekte Brugge en opende er dus z’n eigen Latin food eethuisje. En daar komt nu A Lo Latino in de Generaal Lemanlaan in Assebroek bij.

Grote vraag

“Waarom we daarmee begonnen zijn?”, zegt Daniela. “Wel, hier in ons eethuis hebben we een hoekje waar we producten verkopen waarmee we werken in de keuken, net als typische Zuid-Amerikaanse limonades en snoepgoed. Maar dat hoekje bleek te klein en te beperkt: we konden de vraag niet volgen. En zo zijn we op het idee gekomen van zo’n supermarktje met typisch Latijns-Amerikaanse producten.”

“We verkopen er onder meer pikante saus, gedroogde chili en maisbloem, om tortilla’s mee te maken”, vult Diego aan. “Maar ook gedroogde en gerookte vleeswaren, zoals chorizo en andere salami’s. En ook de drankjes, zoals de limonade die hier in het eethuis zo populair is, zijn een populair onderdeel van ons aanbod; net als de snoepjes en snacks. En we hebben geluk dat onze dochter intussen oud genoeg is om ook al flink mee te helpen; als wij hier in WuakMole zijn, is zij zelfs verantwoordelijk voor de winkel.”