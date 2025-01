Uitbaters van Ducktail en Lucky Duck slaan voortaan de handen in elkaar: “De kinderen zijn veel kieskeuriger geworden als ze speelgoed uitkiezen”

Alain Dagraed (58) en zijn echtgenote Peggy uit Knokke-Heist, van het eendjesspel Ducktail, hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Quinten Lampaert (27) en zijn partner Isabeau die op hun beurt Lucky Duck runnen. De forains bundelen vanaf nu de krachten om samen met drie kramen op een 70-tal kermissen per jaar te staan. “Dat maakt onze positie heel sterk tegenover de concurrentie”, zegt Alain.

Al op prille leeftijd vertoefde Alain, die afkomstig is uit Roksem, op de kermis want hij stamt uit een echte kermisfamilie. “Ik heb nooit anders gekend dan dit leven. De ouders van mijn ouders zijn destijds gestart met de attractie ‘Het Loch Ness Monster’. Dat was een soort rups waarin de mensen konden plaatsnemen. Daarna werd het een rups met een kap erover en een snelheidsmolen zonder kap. We zijn later gestart met lunaparken om uiteindelijk ook met eendjeskramen te beginnen. Mijn vrouw is afkomstig uit Knokke-Heist en zij kwam niet uit kermismiddens. Voor haar was dat dus wel wat aanpassen in het begin. We hebben twee dochters maar zij zullen de stiel niet voortzetten. De ene is lerares en de andere heeft een trimsalon voor honden.”

Zeventien jaar geleden zijn Alain en Peggy gestart met Ducktail. “Een jaar later hebben we een volledig nieuw kraam gemaakt. We hebben toch wel veel veranderingen gezien in al die jaren. De kinderen zijn veel kieskeuriger geworden als ze een prijs uitkiezen nadat ze gespeeld hebben. Vroeger waren ze tevreden met een fluitje of een bal. Nu moeten het merken zijn zoals Bumba of Plop. Ze zijn veel meer op de hoogte van alles. Dat is ook één van de redenen waarom we vanaf 2025 samengaan met Quinten en Isabeau. Zo zullen we ook in grotere aantallen kunnen aankopen en nog mooiere geschenken kunnen aanbieden.

70 kermissen

“We hebben allebei twee kramen en we zullen nu drie kramen samen uitbaten. Daardoor zullen we op een 70-tal kermissen per jaar staan in West-Vlaanderen. Het is zeker niet de bedoeling dat wij er nu al mee stoppen maar Quinten en Isabeau zullen wel iets meer overnemen van ons. Lucky Duck verandert van naam naar Ducktail. Nog een voordeel is dat de mensen hun punten aan onze verschillende kramen zullen kunnen inruilen. Dat maakt onze positie heel sterk tegenover de concurrentie.”

“Wij zijn gestart met Lucky Duck in 2019. Mijn grootvader was forain en mijn ouders stonden altijd op de kermis met trampolines. Vanaf mijn 18de nam ik die attractie over maar nu zal ik ermee stoppen en mijn schoonbroer neemt dat over. Ik zal voortaan net zoals Isabeau in het eendjesspel staan. Ik ben heel blij over het akkoord met Ducktail. Samen sta je altijd sterker in plaats van te moeten concurreren tegenover elkaar. Zo zullen we op de Meifoor in Brugge met twee kramen staan. Anders was dat elk voor zijn eigen rekening. Als Alain en Peggy wat afbouwen op termijn, staan we klaar om bij te springen. (FV)