Uitbaters Skateshop North vieren vijfjarig bestaan met Rodenbach-initiatief

Ter gelegenheid van hun vijfjarig bestaan hebben de uitbaters van de Roeselaarse Skateshop North, Charlotte Tally en Jonathan Verhaeghe, gekozen voor een uniek initiatief. Ze verkopen skateplanken met een print van het overbekende flesje Rodenbach.

“Elke skateshop heeft zijn eigen skatedek”, aldus Charlotte. “Voor ons jubileum wilden we iets speciaals doen. We gingen op zoek naar het meest iconische beeld van onze stad. Daarbij kwamen we vrij vlug terecht bij Rodenbach-bier.”

“We bestelden een honderdtal skateboarden met het bekende flesje. Ook ons logo zit erin verwerkt. Het geboortekaartje van ons dochtertje hebben we trouwens ook op zo’n skateplank vereeuwigd.”

Omdat ze vijf jaar als skateshop actief zijn, geven Charlotte en Jonathan op vrijdag 8 april een klein feestje. “Op die dag krijgen alle aanwezigen een gratis flesje Rodenbach. Er zijn ook hapjes en mooie kortingen op de nieuwe collectie.” Op zondag 10 april, organiseren ze op de TRAX-site een skate-contest. “Vanaf 11 uur kun je je inschrijven. Het evenement start om 13 uur. In de vooravond is er een optreden van de Roeselaarse punkband The Ratrace Rejects. Er zijn ook hamburgers, braadworsten en drankjes te verkrijgen.” (KK)

Info: Facebookpagina ‘North Streetwear’.