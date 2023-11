Uitbaters Potato Bar openen chicken grill in voormalige broodjeszaak Sint-Amandje

Liefhebbers van een sappig gebraden kippetje aan ’t spit kunnen uitkijken naar april volgend jaar. Dan openen Ramses Van Waes (47) en Kevin Desopper (44) van The Potato Bar het eethuis ‘Disco Chicks’ in het pand in de Sint-Amandsstraat waar tot voor kort een broodjeszaak huisde.

Ramses Van Waes en Kevin Desopper gingen in januari 2017 in de Sint-Amandsstraat van start met The Potato Bar; een frituur met net dat tikkeltje meer. Zoals vaak bijzonder originele en zelfgemaakte toppings en sauzen voor op en bij de frietjes, lekkere biertjes van ’t vat en leuke muziek door de luidsprekers. Nu zeven jaar later is voor Ramses en Kevin de tijd rijp voor een bijkomende uitdaging.

“We spelen eigenlijk al langer met het idee van een eethuis dat de focus legt op kip aan ’t spit. In Brugge is er niet echt zo’n aanbod en ik hoor dat veel mensen dat wel missen”, zegt Ramses. “En nu kunnen we het nog vlak bij de deur realiseren ook. Als buren wisten we natuurlijk dat Sandra Wintein en Klaas Pauwels zouden stoppen met broodjeszaak Sint-Amandje en dat ze het pand zouden verkopen”, vult Kevin aan. “Maar de man die het pand kocht als investering benaderde ons zelf met de vraag of we er geen horecazaak in wilden starten.”

70 kippen tegelijkertijd

Ramses en Kevin zullen het pand quasi volledig strippen om het van een nieuw, enigszins industrieel maar toch warm en gezellig interieur te voorzien. “Centraal in de zaak zal een grillkast staan met ruimte voor zo’n 70 kippen tegelijkertijd”, vertelt Ramses. “Vooraan komt een ruimte voor takeaway en we voorzien ook een bar waar mensen die dat willen ook kunnen aan eten. En uiteraard voorzien we een ruim aantal zitplaatsen, zowel op het gelijkvloers als op de verdieping. Net zoals in The Potato Bar maken we alle sauzen en garnituren zelf en we zullen bijvoorbeeld ook verse appelmoes voor bij de kip serveren. De bedoeling is om in april van start te gaan. Wat de naam van de zaak wordt? Disco Chicks. Er zal namelijk leuke muziek afgespeeld worden – daarom zeker niet altijd disco hoor – en de kippetjes aan ’t spit zullen blinken en schitteren zoals een echte discobal!”