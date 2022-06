Uitbater feestzaal in Ieper wil afwachtende trouwers overtuigen met beurs: “Kans op een weekendje Parijs”

Door de corona-achterstand lijkt 2022 een druk huwelijksjaar te worden, maar voor volgend jaar lopen de boekingen bij de Ieperse zaaluitbater Jurgen Crombez trager binnen dan voor de pandemie. Een huwelijksbeurs op zijn domein moet trouwers nu sneller overtuigen.

“Ik kan geen vaste prijs meer geven”, zegt Jurgen Crombez, uitbater van de Ieperse zalen De Lissewal en Yperley. “In ‘normale jaren’ konden we rekening houden met een index: als het ene product eens duurder werd, daalde een ander product dan weer in prijs, waardoor het over de hele lijn ongeveer gelijk uitkwam. Nu kunnen we dat niet meer garanderen.”

Gigantische prijsstijgingen

“De prijsstijgingen zijn gigantisch. Mijn elektriciteitsfactuur is meer dan verdubbeld. Ik moet nog bekijken hoe we die stijgingen volgend jaar in de weegschaal leggen voor een definitieve prijs. Meer dan een richtprijs voor enkele maanden ver kan ik momenteel niet aanbieden. Daardoor nemen koppels een afwachtende houding aan, om dan kort op de bal te spelen.”

GemoedelijkOm trouwers sneller te overtuigen, opent Jurgen graag opnieuw de deuren van zijn domein De Lissewal in de Ieperse deelgemeente Elverdinge voor Trouw & Trends. Dat is een beurs met aanbieders van kledij, bloemen, juwelen, fotografie en andere huwelijksgerelateerde zaken. “De eerste keer in 2019 was meteen een succes”, aldus Jurgen.

“Met meer dan dertig partners uit de regio kunnen we ons in de Westhoek beter in de markt zetten en inspelen op de noden van de klanten.”

Weekendje Parijs

Een van de standhouders is juwelierster Charlotte Vandromme uit Ieper. “Het is er leuk om mensen uit de streek op een gemoedelijke manier te leren kennen”, vertelt ze. “Op de beurs maken we voor het eerst kennis met de klant, later ontvangen we hen in de winkel.”

De beurs vindt plaats op pinkstermaandag 6 juni van 11 tot 17 uur. “De mensen krijgen een mooie verwelkoming met een hapje en drankje, en wie bij mij boekt tussen 6 juni tot 31 juli dit jaar, maakt kans op een weekendje Parijs”, besluit Jurgen.

(TP)