U-Parts uit Ieper viert 50-jarig bestaan met opening nieuwe Demajo-lakkerij: “Als economie herpakt, ziet toekomst er veelbelovend uit”

Met 7 miljoen euro investeringen de afgelopen twee jaar steken zaakvoerders Michel Verbrugge en Céderic Windels van U-Parts uit Ieper hun ambities niet onder stoelen of banken. Het metaalconstructiebedrijf viert zijn 50-jarig bestaan met de opening van een nieuwe lakkerij van zusterbedrijf Demajo in de Rozendaalstraat.

De opening van de nieuwe lakkerij is het voorlopige orgelpunt van een evolutie die al enkele jaren geleden was ingezet. “In 2020 kochten we nieuwe gronden naast en vlakbij U-Parts”, legt zaakvoerder Michel Verbrugge (60) uit. “Daar hebben we onder andere een nieuwe lasserij ingericht. Intussen namen we ook de lakkerij van Demajo over. Voor Demajo hebben we een compleet nieuw gebouw neergepoot, vlak achter de lasserij. State-of-the-art technologie, klaar voor de toekomst. Bedrijfsmatig was dat eigenlijk de logica zelf. Met U-Parts waren we al specialist in plaatbewerking en constructies op maat. En met Demajo bieden we onze klanten nu de volgende stap aan in het proces: stralen, metalliseren en lakken.”

Kruisbestuiving

“Door die integratie ontstaat er kruisbestuiving tussen U-Parts en Demajo”, vult medezaakvoerder Céderic Windels (33) aan. “Beide bedrijven vullen elkaar aan en maken elkaar zelfs sterker. De klanten van U-Parts moeten niet meer op zoek naar een bedrijf om hun metaalconstructie te lakken. En de klanten van Demajo zien in dat ze voor hun metaalconstructies even goed terecht kunnen bij U-Parts. Het is een win-win voor iedereen. Voor onze klanten maakt het de zaken alleszins veel eenvoudiger. Zij verliezen geen tijd meer met de zoektocht en het transport naar een ander bedrijf en ze zijn geholpen met onze uitgebreidere dienstverlening. We merken dat we aan een reële nood vanuit de markt tegemoetkomen.”

7 miljoen euro aan investeringen

De nieuwbouw bevindt zich naast de Autokeuring in de Rozendaalstraat. In totaal investeerde het bedrijf 7 miljoen euro in de afgelopen twee jaar. “Corona heeft ons niet klein gekregen, integendeel. Door de overnames de voorbije jaren verdrievoudigde de bedrijfsoppervlakte tot 35.000 m², het orderboek bleef op peil en als de economie zich volledig herpakt, ziet de toekomst er veelbelovend uit”, aldus Michel Verbrugge.

“We hebben de voorbije jaren enorm geïnvesteerd in nieuwe terreinen, infrastructuur en technologie. Ondertussen slaagden we er ook in om de meeste van onze openstaande vacatures in te vullen”, vult Céderic Windelas aan. “Dit bracht ons personeelsbestand op ruim 40, stuk voor stuk goed opgeleide, polyvalente en bekwame krachten, maar goede werkkrachten zijn uiteraard nog steeds welkom.”

U-Parts uit Ieper is gespecialiseerd in kwalitatieve metaalconstructie van onderdelen en plaatbewerking op maat. Michel Verbrugge nam de firma (het toenmalige Vancoillie Metaalconstructie) in 1999 over. Medezaakvoerder Céderic Windels kwam in 2016 mee aan het roer van U-Parts. “Ons klantenbestand is heel divers: van winkelinrichting tot de bouwsector, van machines tot verlichting… Alles wat je maar kan inbeelden. We maken ook constructies voor derden”, zegt Michel.