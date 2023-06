Twintig jaar mobiele groentenwinkel Godfried Lefevere: “Ik wou een speciaal en uniek huwelijksfeest”

Je ziet het nog zelden, een kruidenier of melkboer die aan huis levert. Maar alles komt terug. In Middelkerke en omgeving komt Godfried Lefevere langs met zijn mobiele winkel met een aanbod aan verse groenten, zuivel, charcuterie en een andere winkelwaren.

Met hun winkel op wielen zijn Godfried Lefevere (40) en Valerie Pattyn (36) een alternatief voor het verdwijnende winkelaanbod op het platteland. De 20ste verjaardag werd wel heel origineel gevierd: hij trouwde met zijn Valerie op 20 mei, de dag van zijn veertigste verjaardag en dat was een totale verrassing voor familie en vrienden. Zij dachten Godfrieds verjaardag en het 20-jarig bestaan van de ambulante handel te vieren. Maar Godfried nam hen te grazen. “Daarenboven zijn onze 3 kinderen Emma (10), Mauro (8) en Maitè (5) samen 23 jaar in het jaar 2023. Ik ben tevens 17 jaar samen met mijn steun en toeverlaat Valerie. Kunnen jullie de rekensom maken? Dat brengt ons bij 40. Dit mooi cijfer maakt het dubbel zo leuk om er naast mijn verjaardag een speciaal huwelijksfeestje van te maken”, klinkt het.

Vergane glorie

Toen de enige winkel in Slijpe de deur sloot, zaten ze in de Middelkerkse deelgemeente met hun handen in het haar. Godfried zorgde voor een oplossing. Zijn rijdende winkel bood een uitkomst voor de oudere inwoners van het dorp. “Groentehandelaars, de brouwer, de bakker, de beenhouwer, de melkboer en vishandelaar kwamen destijds allemaal aan huis. Onze grootouders dienden zelfs hun grote teen niet buiten te steken”, lacht hij. Vergane glorie? Godfried en zijn vrouw dachten er anders over. Nu kunnen de mensen van te lande verse groenten, fruit en algemene voeding kopen in hun winkelwagen en dat al 20 jaar. Godfried is een geboren en getogen Schorenaar en kreeg de stiel mee met de paplepel. Zijn vader Noël voorzag jarenlang met zijn winkelwagen de streek van groenten en fruit. Tussendoor had hij tijd om een gezin van negen kinderen te stichten. Godfried liep zijn lagere school in Sint-Joris en daarna leerde hij voor schrijnwerker in het VTI in Diksmuide.

Drukke ronde

“De maandagmorgen zit ik in Middelkerke en in de namiddag plaats ik mijn camion in de poort van ons huis in de Diksmuidestraat in Slijpe. De dinsdag en de rest van de week ben ik onderweg om deur-aan-deur te leveren. De meeste klanten zijn oudere mensen die zitten te wachten tot ik langskom. Dinsdag begin ik in Lombardsijde, dan verder naar Westende, Nieuwpoort en Sint-Joris. Op woensdag is Leisele aan de beurt met Houtem, Beauvoorde ‘t Zwaantje en Veurne. Donderdag start ik in Kastanjedal in Veurne, daarna naar Stavele, Vleteren en Pollinkhove en ook op vrijdag en zaterdag zit ik in de Westhoek”. Huis-aan-huisverkoop is een zegen voor oudere en minder mobiele mensen. Het sociale contact speelt ook een grote rol. “Toiletten ontstoppen, de televisie op het digitale kanaal zetten, de mensen vragen mij alles”, lacht Godfried.

Contact: Diksmuidestraat 38 in Slijpe of 0497/57.95.33.