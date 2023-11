Tweeling start pop-up ontwerpstudio in hartje Anzegem: “Willen creativiteit stimuleren”

Het weekend van zaterdag 11 en zondag 12 november start de tweeling Emma en Celestine Van Braekel (24) een pop-up voor één jaar. Tussen 11 en 17 uur verwelkomen ze iedereen met een glaasje, koffie, thee en lekkernijen. “Met dit nieuwe project brengen we ‘studio e’ en ‘ec vintage’ samen”, aldus de tweeling. “Een collectie woonartikelen in combinatie met vintage stukken en getransformeerde glasresten.”

De initiatiefnemers van de pop-up zijn Sarah Maes (26) en haar vader Rino Maes (56) die samen het immobiliënkantoor Maes Concept Immo in goede banen leiden. De drijfveer om een pop-up op te richten is ondernemerschap en creativiteit te stimuleren in Anzegem. Aan de achterzijde van het gebouw bevindt zich Atelier D dat opgericht werd door wijlen Dominique Dubrunfaut. “Ter ere van mijn mama die afgelopen zomer is heengegaan, wilden we dit creatief pottenbakkersatelier laten verder leven”, zegt Sarah Maes. “Het atelier zal verder gezet worden door Atelier Offline. De workshops van Atelier Offline zullen dus vanaf nu doorgaan in Atelier D in Anzegem.”

Vintage pop-up

Emma en Celestine wilden altijd al ‘studio e’, de creatieve ontwerpstudio opgericht door Emma Van Braekel die afstudeerde als interieurarchitect aan Sint-Lucas Gent en ‘ec vintage’, de creatieve collecties die Emma en Celestine samen maken, verenigen in een nieuw project. “We zijn bijzonder opgetogen dat we ons gezamenlijk project kunnen realiseren via deze pop-up store”, zegt de tweeling. “Dit zal voor een jaar zijn in onze gemeente Anzegem. Het zal vooral werken als een showroom/studio waar onze klanten op afspraak kunnen langskomen.” Allebei hebben de jonge vrouwen nog een ander beroep, vandaar deze keuze. “We kijken er ook naar uit om verschillende shopping events te organiseren.”

Emma heeft een passie voor meubels en interieurontwerp en zoekt met ‘studio e’ naar een evenwicht tussen esthetiek, functionaliteit, vakmanschap en duurzaamheid. “Deze elementen worden weerspiegeld in een collectie woonartikelen die in het dagelijks leven worden gebruikt”, aldus Emma. “Bij elk ontwerp ligt de focus op eenvoud en hergebruik. Ik hou ervan om de schoonheid te vinden in overgebleven stukken en ze een nieuwe waarde te geven.”

De twee collecties bestaan uit een eerste collectie ‘Glass terrazzo’ waarbij glasresten van glasateliers worden getransformeerd tot terrazzo om een collectie schalen te creëren. “Je kunt ze gebruiken als onderzetter voor drankjes, dienblad, fruitschaal of gewoon als decoratief object in je interieur. Elk stuk is handgemaakt en uniek. De meeste bestellingen worden op maat gemaakt volgens de voorkeur van de klant. Dit betekent dat er geen overtollige productie- of onverkochte producten zijn.”

De tweede collectie is ‘Re-stone’ waarbij steenresten worden getransformeerd in een minimaal ontwerp van kaarsenhouders. “De collectie is geïnspireerd op het Japanse concept van ‘wabi sabi’ waarbij het ontwerp zich richt op de schoonheid van imperfecties. Met de ‘re-stone objecten’ zoek ik naar een balans tussen ruwheid en verfijning. Elk stuk steen heeft zijn eigen geschiedenis en zal een nieuw verhaal creëren in het toekomstige interieur. Omdat elk ontwerp gemaakt is van een reststuk, is deze collectie beperkt tot 25 unieke stukken die gemaakt van Portugese kalksteen Mirabelle.”

Met ‘ec vintage’ verkopen ze vintage tableware met een funky twist. “We gaan op zoek naar unieke, kleurrijke vintage stukken die elke huiskamer een leuke meerwaarde kunnen geven”, zegt Celestine.

Zowel bij ‘studio e’ als ‘ec vintage’ ligt de focus op hergebruik en duurzaamheid en wordt dit vertaald in unieke interieurobjecten. “Wij geloven dat mooie spullen niet nieuw hoeven te zijn. Samen kunnen we een betere toekomst creëren door duurzamere keuzes te maken”, belsuiten Emma en Celestine.

Oproep

Het is de bedoeling dat het concept van de pop-up store gedeeld wordt met andere jonge ondernemers/creatievelingen die samen een pop-up willen runnen. Ben of ken jij iemand die deel zou willen uitmaken van dit concept? Stuur dan een mail naar sarah@maesconceptimmof info@studio-e-interior.be.