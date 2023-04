Tweedehandswinkel Oxfam bestaat 25 jaar

Al 25 jaar is Oxfam tweedehandswinkel actief op dezelfde locatie in Oostende. Ze zagen hun klantenbestand groeien en sedert de komst van een nieuwe buur ontdekken nog meer mensen de tweedehandswinkel.

“We aanvaarden schenkingen en verkopen het in onze tweedehandswinkel. Met de opbrengst steunen we projecten in de derde wereld. Dat is de filosofie van Oxfam. We zetten in op circulaire en sociale economie”, zegt winkelverantwoordelijke Leslie Wets. Ze startte een kwarteeuw geleden als vrijwilligster. “We verkopen kledij, speelgoed, boeken, platen, CD’s, juwelen en huisraad. Enige tijd geleden fusioneerden we met de Oxfam Wereldwinkel waardoor we ook de Fairtrade-producten verkopen. We heten eigenlijk Oxfam Shop Oostende, maar iedereen kent ons als de tweedehandswinkel”, zegt Leslie die samen met Anneke Alderweireldt verantwoordelijk is voor de winkel. De manier waarop de winkel gerund wordt is opvallend : 32 vrijwilligers, aangevuld met medewerkers met een sociaal contract. “Zonder al die medewerkers zijn we niks”, klinkt het formeel.

Taboe

“We hebben een heel gevarieerd publiek. Dat is in de loop der jaren veranderd want vroeger was kopen in onze winkel voor sommigen nog taboe. Onze klanten in de beginjaren waren mensen die het echt financieel moeilijk hadden. Nu bereiken we iedereen en we merken dat de jongeren sedert een tweetal jaar de winkel volop ontdekken. Dat komt omdat tweedehandskledij heel trendy en hip is”, duidt Leslie.

Leslie denkt met plezier terug aan de beginjaren. “Toen organiseerden we modeshows met tweedehandskledij en dat was een enorm succes. We zijn daar mee gestopt omdat de winkel een te groot succes werd en het niet meer te organiseren was. We hebben ook 10 jaar lang op onze parking maandelijks een rommelmarkt gehouden.”

Schenkers

“Onze goederen komen van een zesmaandelijkse inzamelactie met E5 Mode en vooral van vele schenkers die hun spullen hier komen binnen brengen. En dat zijn er best veel want op gewone dagen komen hier 25 schenkers langs. Nu is het voorjaar en houden de mensen grote schoonmaak en dan kan het aantal schenkers oplopen tot wel 50 per dag. We kregen ooit Delvaux-handtassen en een schilderij dat we voor 750 euro verkochten op een veiling. Maar niet iedereen heeft zo’n warm hart want ooit dumpte iemand in het mosselseizoen een zak met schelpen in de containers.” Oxfam aanvaardt geen meubelen of kinderwagens meer en stuurt de schenkers door naar Medios, de Kringwinkel of Colsol. Het aantal bezoekers en schenkers is bij Oxfam gestegen sedert de komst van hun buur Media Markt. Er staan ook kledingcontainers op de parking.

Vera is de oudste vrijwilliger

Vera De Guffroy (84): “In 2004 was ik zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding na het overlijden van mijn man. Ik kom hier sindsdien een halve dag per week. Ik heb hier veel sociale contacten en maakte al vrienden. Ik hou ook erg van het contact met de klanten. Al jaren hu ik me bezig met de kledij. We sorteren en bepalen de prijs. In de loop der jaren is de kwaliteit van de stukken fel verbeterd.” Vera bekent : “Ik koop hier ook kledij.”

Boekenman Luc

“Ik ben al 7 jaar vrijwilliger en hou me bezig met de boeken. Er passeren maandelijks wel 1000 stuks door mijn handen”, zegt Luc Deprez die elke week langskomt. “Toen ik met pensioen ging, zocht in een tijdsbesteding en kam ik hier terecht.” Ook na een hospitalisatie, waarbij zijn benen werden geamputeerd, besliste Luc om aan de slag te blijven. “Ik wou dit blijven doen en ben hier goed opgevangen. Nu kom ik nog twee keer per week omdat ik afhankelijk ben van vervoer om hier te geraken.”

Computerexpert Sven

“Oxfam heeft een overeenkomst met de EU en overheden die zorgen voor uit dienst genomen PC’s en laptops. Ik zet die helemaal op orde en zorg dat ze 100 procent werken”, zegt Sven Pederson. Hij is al 30 jaar bezig met PC’s en stelt zijn ervaring ter beschikking. “Oude PC’s die mensen komen schenken, aanvaarden we niet omdat de kwaliteit daarvan vaak niet OK is. De computers en laptops kosten in onze shop tussen de 69 en 400 euro en we leveren ook nog een service achteraf. Oxfam is dus veel meer dan enkel kledij”, weet hij.

Feest voor iedereen

Op zaterdag 22 april tussen 10 en 19 uur wordt de 25 jaar gevierd met een opendeurdag kortingen, muziek, Koerdische keuken, fairtrade drankjes en een veiling van een schilderij van Herr Seele. Oxfam tweedehandswinkel is gelegen op de Torhoutsesteenweg 641, naast Media Markt.