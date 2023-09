Tweedehandsboeken- en platenzaak Den Elder in Brugge heeft overnemers

Na ruim twee jaar zoeken hebben Johan Van Moorhem (71) en Rita Peers (71) overnemers gevonden voor de tweedehandsboeken- en platenzaak Den Elder. Niki Boterman (32) en Axel Bossuyt (28) zullen op de braderie al even meedraaien.

Collectorshop Den Elder in de Langetraat is een naam als een klok bij al wie graag snuistert in tweedehands platen, cd’s, boeken, posters, postkaarten en andere leuke hebbedingen. De zaak werd in 1981 opgericht door Rita Peers met twee vriendinnen vanuit een vzw die biologische producten verkocht. Toen er een evenement met ook een boekenruilbeurs werd georganiseerd waarbij heel wat boeken overbleven, groeide het idee om tweedehandsboeken te gaan verkopen.

Niet veel later kwam ook Rita’s echtgenoot Johan in de zaak. Den Elder groeide uit tot een bij een onder verzamelaars erg populaire zaak en Rita engageerde zich ook jarenlang in het bestuur van de handelsgebuurtekring van de straat. Maar met stilaan toch een jaartje ouder te worden gingen Johan en Rita twee jaar geleden al op zoek naar een overnemer.

Overeenkomst

“We zochten toen eigenlijk iemand om het hele pand, met ook boven een appartement bij, over te kopen en tegelijk ook de zaak met hele collectie over te nemen”, vertelt Rita. “Maar daarvoor daagden nauwelijks mensen op en we hebben ons idee bijgesteld naar het zoeken naar enkel een overnemer.” En die hebben ze nu gevonden met Niki Boterman en Axel Bossuyt. Niki werkt bij een mutualiteit en Axel is leestenmaker bij een orthopedisch bedrijf. “We zijn vroeger nog een koppel geweest maar gaan nu als vrienden en partners samenwerken”, legt Niki uit. “We zijn grote muziekliefhebbers en we hebben altijd al veel verzameld. Toen ik hoorde dat Den Elder overnemers zocht, heb ik een mail gestuurd naar Rita en na enkele gesprekken bereikten we een overeenkomst.”

“We blijven voor de zekerheid elk nog onze vast job houden maar wel deeltijds”, vult Axel aan. “In beurtrol zullen we zo de zaak toch vijf dagen per week open kunnen houden.” Om zijn vrijgekomen tijd straks goed in te vullen heeft Axel zich alvast aangemeld als vrijwilliger bij het vogelopvangcentrum in Beernem, waar ze ook wonen. Rita kijkt er vooral naar uit om samen met Johan weer wat grotere reizen te maken.