Tweede modeshow door en voor lokale handelaars in Menen

Op zondag 30 maart kunnen fashionista’s voor de tweede maal genieten van een unieke modeshow bij LoLa Food & Drinks. Lokale handelaars tonen hun collectie en bezoekers worden verwend met lekkernijen en een verrassingsact.

“Het is nu onze tweede editie. Door het succes van twee jaar geleden, besloten we met ons leuk en ondernemend comité om daar een mooi vervolg aan te breien”, zegt zaakvoerder van LoLa Food & Drinks, Jessica Meerschaert. Dit event kwam tot stand dankzij vier deelnemende handelszaken: Lederwaren Eeckhouts, dames- en herenkleding Barbarella, baby en kinderkleding Bisous en sponsor Chocolaterie Parfait. “Wij stellen nogmaals onze locatie ter beschikking voor de modeshow, namelijk ontbijt-lunch-tea-room LoLa Food & Drinks in de Rijselstraat 42 in Menen. De catwalk zal terug door de zaak lopen en alle modellen zullen gekleed zijn door zowel Barbarella en Bisous met exclusieve accessoires en handtassen van Lederwaren Eeckhouts”, vertelt Jessica. Die dag is er ook een première voor zoontje Loïc. “Onze kleinste mannequin zal inderdaad ook eens op de catwalk paraderen, samen met enkele andere kinderen. En allemaal in kinderkledij van Bisous uiteraard”, lacht Jessica.

verwennerij

LoLa Food & Drinks biedt plaats voor minstens 80 man en dat is zeker niet te veel. “Er zijn al veel kaarten verkocht. Onze gasten zullen dan ook verwend worden met een glaasje cava, pralines en een hapje. Voor de presentatie konden we onze vriend en komiek Dennis Rullens strikken, dus dat komt zeker ook in orde”, vertelt Jessica. De modeshow vindt plaats op zondag 30 maart, start om 10:30 uur en loopt een tweetal uurtjes, met tussendoor een leuke verrassing.

verrassingsact

“Tijdens de pauze is er een speciale verrassingsact, waarover ik nu nog niet veel mag verklappen. Na de modeshow zullen alle deelnemende winkels in de namiddag exclusief hun deuren openen. Met dit ludiek en modieus evenement willen we onze lokale handelaars terug in de kijker te plaatsen en dichter bij elkaar brengen”, besluit Jessica enthousiast. (NV)

Kaarten aan 12 euro zijn te verkrijgen bij alle deelnemende handelaars.