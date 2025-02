Tweede editie van Nacht van de Kringwinkel gaat door op donderdag 20 februari

Op donderdag 20 februari vindt de tweede Nacht van de Kringwinkel plaats in de Kortrijkse Kringloopwinkel aan de Gentsesteenweg. Tijdens deze late night shopping ontdek je speciaal voor de Nacht verzamelde spullen, is er muzikale randanimatie met dj’s en een rollerdisco. Een make-up-artiest en zelfs live-sportcommentaar maken de avond compleet. De toegang is gratis.

De Nacht van De Kringwinkel kadert in het initiatief van de koepel van Vlaamse kringwinkels om een jonger publiek op een originele manier kennis te laten maken met wat de kringloopwinkels te bieden hebben. In verschillende Vlaamse steden – hoofdzakelijk centrumsteden met een studentenpubliek – vindt dit evenement plaats.

In Zuid-West-Vlaanderen is dat De Kringloopwinkel in Kortrijk aan de Gentsesteenweg. Opgepast: voor de Nacht is enkel de ingang aan de achterkant van de winkel aan de Deerlijksestraat ope,. Meteen na de ‘sluitingsuren’ om 18 uur gaan de deuren open voor de late night shopping.

Randanimatie

“We transformeren een groot stuk van de winkelruimte om tot een happening met heel wat randanimatie, beats en unieke acties”, vertelt Heroen Bollaert, teamleider in Kortrijk. “DJ Bobette en Chicks don’t mix leggen de trommelvliezen van onze klanten straks in de watten en het legendarische duo Kartje Kilo zorgt ervoor dat het passen van een jeansbroek plots verdacht veel lijkt op het bedwingen van de Oude Kwaremont tijdens de Ronde van Vlaanderen.”

“Daarnaast mogen late night shoppers op de Nacht ook proeven van ons rolschaatsparcours. Ze kunnen bovendien ook hun kans wagen om mooie prijzen te winnen op het Rad van Fortuin. Verder tekent een make-up-artiest present en is er de kleinste Tupperware-party ter wereld.”

Tot middernacht

“Niet te vergeten: klanten krijgen een gratis drankbonnetje bij het betreden van de winkel. Bij aankoop krijgt iedereen ook een bon voor onze nieuwe vintagewinkel Perron 2, aan de achterkant van het Kortrijkse station aan de Minister Tacklaan. Onze bar blijft open tot middernacht”, besluit Heroen.