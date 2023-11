Twee vrienden starten J&B Aquaria in Ruiselede

In de Poortefrankstraat 1 in Ruiselede, waar tot eind september fietsenzaak ’t Velokot was gevestigd, opende vorig weekend de gloednieuwe zaak J&B Aquaria.

De zaakvoerders zijn Bram Bauwens en collega en goede vriend Jari Van Hecke. Bram, de peter van Jari’s pluszoontje, werkt in de vaste nachtploeg bij Joris Ide in Zwevezele en woont in de Veldstraat in Ruiselede. Zijn compagnon woont in Gent en werkt in een bedrijf voor stoffenproductie in Drongen.

Hengelsport

Beide heren delen de passie voor de hengelsport. Zoals de baseline op de banner (Our passion!) duidelijk maakt: een uit de hand gelopen vurige hobby, die leidt tot dit initiatief, zaak J&B.

“Beneden vind je aquaria, siervissen, filters en allerlei toebehoren. We volgen de nieuwe trends op de voet met regelmatig nieuwe modellen en toepassingen. Met raad en daad staan we de bezoekers bij, met onze jarenlange ervaring in dit segment. We geven advies omtrent de voeding, de waterkwaliteit, de ideale temperatuur…”

“Kortom, alles wat cruciaal is om een prachtig en imposant aquarium in de woonkamer te installeren. Op de verdieping is alles te vinden voor de hengelsport, voor de fervente vissers uit clubs of individueel. Zij treffen er een ruim assortiment van lijnen, lokaas en nog veel meer aan.”

“Ook hier staan we klaar met eerlijk en duidelijk advies. De hengelsport zit in de lift, vooral individueel maar ook via clubs in de regio Aalter-Tielt. Onze nieuwe zaak, pal tussen deze twee gemeenten, kan voor velen een welkgekomen reddingsboei zijn. Deze zaak zal ook functioneren als afhaalpunt voor Post NL, DHL en TLS”, zeggen de ambitieuze starters.

Het leeuwendeel van hun vrije tijd gaat uiteraard naar de hengelsport. Voor Bram is autocross een tweede uitlaatklep. (RV)

J&B Aquaria in de Poortefrankstraat 1, een zijstraatje van de Aalterstraat, is open van woensdag tot vrijdag van 13.30 tot 18 uur. Op zaterdag van 8 tot 13.30 uur. Info via mail: JBaquaria@gmail.com