Twee jonge ondernemers richten bedrijf Goomyx op: “We pakken alle digitale vragen aan”

Alex Christiaens en Shannon Goemaere richtten vorig jaar in oktober hun eigen bedrijf op. Met Goomyx proberen ze digitale oplossingen te vinden voor tal van problemen. De jonge ondernemers richten zich zowel op kleine zelfstandigen als op grote ondernemingen, maar werken daarnaast ook aan eigen projecten.

Op 7 oktober van vorig jaar sloegen Alex Christiaens uit Izegem en Shannon Goemaere uit Harelbeke de handen in elkaar. De twee jonge ondernemers richtten hun eigen bedrijfje Goomyx op, een development studio waarin ze iedereen willen helpen met digitale vragen en problemen.

“Wij studeerden allebei aan de Howest en volgden er Multimedia en Creative Technology. Eind vorig jaar besloten we de handen in elkaar te slaan en samen een bedrijf op te richten. Door de familienaam van Shannon met de naam Alex te combineren kwamen we uit bij Goomyx, een leuke naam voor ons eigen bedrijf”, klinkt het bij de twee.

Digitale moeilijkheden

Goomyx is een development studio. “Je kan bij ons terecht voor heel wat digitale moeilijkheden of ideeën. Elk projectidee is welkom bij ons en dan proberen we samen een oplossing te zoeken en te vinden”, legt het duo uit. “Een bedrijfswebsite is een must in deze digitale tijden, maar als je niet op de eerste pagina verschijnt na een zoekopdracht, dan word je al snel uitgesloten.”

We zorgen ervoor dat je op de eerste pagina komt na een zoekopdracht

“Wij zorgen ervoor dat je wél op die pagina geraakt. Voor een ontwerp van een dashboard of andere software om de werkefficiëntie te verbeteren, kunnen wij je bedrijf ook helpen. Wie een idee heeft voor een gloednieuwe applicatie maar niet weet hoe eraan te beginnen, helpen we ook graag uit de nood. Alle digitale vragen of problemen proberen we samen aan te pakken en uit te werken”, vertellen Alex en Shannon.

“Wij proberen onze klanten een hippe, vernieuwende, maar vooral professionele aanpak te bieden”, vertelt Shannon. “Iedereen is welkom met een vraag of een idee.”

Eigen apps

Als Shannon en Alex niet aan projecten voor klanten werken, dan zitten ze uiteraard ook niet stil. “Met Goomyx ontwikkelen we eveneens onze eigen applicaties. We focussen ons daarbij vooral op het onderwijs, de sociale sector en de zorg. We geloven beiden heel erg in de technologische mogelijkheden in die sectoren. Daarnaast heb ik een master orthopedagogische wetenschappen op zak, dus dat ligt in diezelfde lijn”, zegt Alex. “We hopen in de toekomst heel wat mensen en bedrijven te kunnen helpen met ons advies. Iedereen mag vrijblijvend contact opnemen.”

