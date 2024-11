TVH Waregem schrapt veertig jobs op afdeling marketing, filiaal in Hermalle sluit de deuren

Bij heftruckspecialist Thermote & Vanhalst (TVH) in Waregem verliest een veertigtal medewerkers op de afdeling marketing hun job. Het gaat voornamelijk over vertalers en ontwerpers van papieren catalogen. Zeg maar de klassieke marketing, wat in deze moderne tijden niet meer relevant is

Een deel van de betrokken medewerkers krijgt wel de kans om via een verkorte procedure te solliciteren voor een andere job bij het bedrijf. Tijdens een bijzondere ondernemingsraad viel ook de intentie te horen dat de vestiging in Hermalle (Luik) de deuren sluit. Daar gaat het om tachtig jobs.

E-commerce first

CEO Dominiek Valcke schreef alle medewerkers aan. “We hebben een nieuwe visie en strategie die draait om een ‘e-commerce first’ benadering en een op maat gemaakte marketing”, klinkt het. “Deze hebben ook invloed op de rollen en vaardigheden die nodig zijn. Er zijn verschillende kleine en grote aanpassingen, variërend van het schrappen van rollen tot veranderingen in de verantwoordelijkheden.”

“Ik begrijp dat dit nieuwe onzekerheid en bezorgdheid kan veroorzaken. Ontslagen collega’s zullen we zoveel mogelijk ondersteunen. Ook in deze moeilijke situatie willen we zorgen voor hun welzijn.”