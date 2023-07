TVH-topman krijgt Gulden Spoor voor Economische Uitstraling

Dominiek Valcke, de CEO van de Waregemse onderdelenspecialist TVH, heeft op de Vlaamse feestdag een Gulden Spoor gekregen. De Beweging Vlaanderen-Europa deelt die prijs uit aan Vlamingen die “een opmerkelijk spoor in de Vlaamse samenleving hebben getrokken”.

De topman van het Waregemse TVH mocht de prijs dinsdag ophalen op het Antwerpse Schoonselhof, uit handen van voorzitter An De Moor. Ook burgemeester Bart De Wever en Vlaams minister-president Jan Jambon (beiden N-VA) tekenden de present. Dominiek Valcke siert het rijtje van prestigieuze winnaars, zoals Wouter Torfs (2016), Fernand Huts (2015) en Vic Swerts (2019).

Prijs voor Economische Uitstraling

De jury raakte het naar eigen zeggen snel eens over de toewijzing van de Gulden Spoor voor de Economische Uitstraling aan Dominiek Valcke. “Op 20 jaar tijd transformeerde de Vlaamse KMO onder zijn impuls in een familiale multinational met een omzet van 1,3 miljard euro”, klinkt het. TVH Parts levert onderdelen en toebehoren voor heftrucs, industriële voertuigen en landbouwmachines aan 75.000 klanten in 182 landen.

Dominiek Valcke, die in Grimbergen woont, is een sportieveling die zijn medewerkers aanspoort tot een gezond leven, door hen tot meer beweging aan te zetten. Onlangs pakte TVH nog uit met een initiatief waarbij ze uitgedaagd werden om 150.000 kilometer bijeen te wandelen, lopen of fietsen.

TVH en Dominiek Valcke gedijen het liefst in de luwte. “We moeten niet in de pers komen”, was jarenlang zijn credo. De Beweging Vlaanderen-Europa toont zich zeer tevreden dat de CEO de prijs toch aanvaardde. “Onbekend is onbemind, ook naar werknemers toe en u hebt heel wat vacatures die moeilijk ingevuld geraken omwille van de krapte op de arbeidsmarkt”, zei ze. (PNW)