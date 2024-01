TVH breidt verder uit met nieuw distributiecentrum van 50.000 vierkante meter: “Dit bevestigt onze verankering in Waregem”

Onderdelenspecialist TVH in Waregem blijft groeien en investeert in een nieuw distributiecentrum voor zijn logistieke afdeling. De multinational bouwt met dit nieuwe centrum zijn grootste ooit. In 2026 moet Plant T klaar zijn.

De strategische expansie komt er in de eerste plaats om het groeiend aantal bestellingen en leveringen op te vangen. In 2023 werden er dagelijks maar liefst 27.000 pakketten verzonden, een drievoud van de 8.000 per dag in 2016. “Met deze logistieke capaciteitsverhoging bieden we enerzijds een antwoord op de huidige noden”, vertelt CEO Dominiek Valcke.

“Anderzijds kunnen we ons zo verder voorbereiden op de groeiende vraag. We slagen er momenteel heel goed in om vanuit Vlaanderen onderdelen te verzenden naar 180 landen. Lokaal uitbreiden om die processen verder op te schalen was dan ook een logische zet. Het bevestigt andermaal onze verankering in Waregem.”

Duurzaamheid

TVH streeft ernaar om het nieuwe pand vanaf 2026 in gebruik te nemen. “Het distributiecentrum kan later ook verder uitgebouwd worden met extra automatisering. Een brug over de Brabantstraat zal de twee grootste logistieke distributiecentra van TVH met elkaar verbinden.”

Net zoals het recente hoofdgebouw ‘The Hub’, zal Plant T gebouwd worden met duurzame technieken. “Ook met dit project wil TVH inzake duurzaamheidsstandaarden behoren tot de beste van de Europese klas”, besluit CEO Valcke.