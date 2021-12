TUS atelier en Kleine Paddestoel openen Christmas pop-upstore

Gaëlle Vervaeke en Lore Orbie openen opnieuw een pop-up met interieur- en lifestylespullen en kidsfashion items. Net als begin dit jaar doen ze dit opnieuw in het voormalige Brouwershuis op het Reningelstplein in Reningelst.

Eerder bracht interieurarchitecte Gaëlle Vervaeke de spullen van haar webshop ‘TUS atelier’ al onder in een gerenoveerde kapel uit 1859 in Poperinge. Begin dit jaar en ook dit jaar kiest ze opnieuw voor het voormalige Brouwershuis op het Reningelstplein te Reningelst. “De pop-up is een mix van interieur/lifestyle en kidsfashion gepresenteerd in het karaktervolle brouwershuis met authentieke elementen en warme sferen”, zegt Gaëlle. “Mijn webshop TUS atelier – TUS is West-Vlaams voor thuis – met unieke interieuritems & lifestyle producten run ik ondertussen al bijna 4 jaar. Het assortiment breidt elk jaar ook uit en meer en meer komt de vraag van klanten om de producten van de webshop ook eens in real life te kunnen bekijken, dus daarom doe ik op regelmatige basis een pop-upstore.”

Kleurrijk en comfortabel

Ook dit jaar werkt Gaëlle samen met Lore Orbie van de webshop Kleine Paddestoel, met baby- en kinderkleding. “Alle collecties worden gekozen met oog op duurzaamheid. Zo wordt alles vervaardigd uit organisch katoen en let ik op een duurzame ingesteldheid bij de leveranciers. Je vindt veel kleurrijke en comfortabele stuks in mijn assortiment. Zo kunnen kinderen, van 0 tot 14 jaar, genieten van alles wat ze doen, zonder een jeukend stofje of een vervelende rits.”