Tuinontwerper Christoph Soenens drie keer in de prijzen: “Ik kies voor sober en onderhoudsvriendelijk”

Het mag gezegd dat Christoph Soenens (58) uit de Ingelmunstersteenweg een topontwerper inzake tuinen is. In het verleden viel deze tuinarchitect al verschillende keren in de prijzen, maar nu is hij erin geslaagd om met één ontwerp bij drie nationale organisaties een zilveren medaille weg te kapen.

Alvorens bij Christoph Soenens aan te kloppen doken we even in de recente editie van ‘De Vlaamse tuinaannemer 2023-2024’. Daarin konden we lezen dat tuinaannemer en architect Christoph Soenens alweer zijn talent heeft laten zien bij het ontwerp van een prachtige realisatie.

De opdracht was om een voortuin te creëren van een dokterspraktijk, met enkele specifieke wensen zoals rolstoeltoegankelijkheid en parkeergelegenheid voor twee wagens.

Wat de groene inkleding betreft had de klant duidelijk te verstaan gegeven geen voorstander te zijn van een klassieke tuin met leilinden, taxus of betonnen keermuren. Wij klopten aan en vroegen deze creatieve ontwerper waar hij de nodige ideeën haalt om zijn cliënten tevreden te stellen?

“Ik ben als zelfstandig tuinaanlegger gestart in 1990. Ik ben iemand die houdt van een uitdaging en graag creatief bezig is. Ik verlaat wel eens de platgelopen paden om met iets nieuws uit te pakken en dat hoeven niet altijd grote projecten te zijn. Zelfs kleine voortuintjes geef ik in mijn ontwerpen een nieuw leven. Twee zaken hou ik daarbij altijd in het oog. Het ontwerp moet sober zijn en onderhoudsvriendelijk.”

Kleine privé-tuinen

“De mensen willen in de eerste plaats genieten van hun tuin en er niet voortdurend in bezig zijn omdat alles overwoekerd is. In de loop der jaren heb ik me gespecialiseerd in kleine privé-tuinen die heel creatief zijn aangelegd en waarvan de eigenaar het hele jaar door kan genieten. Het is een hele uitdaging om een tuin te ontwerpen die het jaar door aantrekkelijk oogt. Heel veel zorg besteed ik dan ook aan de keuze van de planten.”

“Ik ben steeds op zoek naar klimaatbestendige planten zodat de tuin er ook in de winter mooi bijligt. Door de klimaatwijziging die aan de gang is probeer ik bij de keuze van mijn planten te zoeken naar een begroeiing die bijvoorbeeld een periode van lange droogte kan overleven. Je kunt niet verwachten van mijn cliënten dat ze dagelijks met de tuinslang in de hand de tuin besproeien. Bij elk ontwerp komt er heel veel denkwerk.”

Onderscheidingen

“Met mijn ontwerpen neem ik geregeld deel aan wedstrijden. Bij die organisaties een medaille winnen zorgt voor erkenning en naambekendheid. Zo ben ik er intussen in geslaagd om met hetzelfde project bij drie verschillende organisaties drie onderscheidingen in de wacht te slepen. In 2023 behaalde ik de zilveren medaille voor creatief ontwerp bij het orgaan ‘Vlaamse tuinaannemer”.

Gezien in het betreffend ontwerp betonelementen werden geïntegreerd nam ik deel aan een wedstrijd van ‘Febe-Elements-Awards’ die het creatief gebruik van betonnen elementen bij allerhande ontwerpen stimuleert. Ook in die wedstrijd viel ik met mijn ontwerp in de prijzen en behaalde er zilver. De jury had lof voor het eenvoudig, functioneel en esthetisch gebruik van beton in mijn ontwerp. Intussen zit ik al met hetzelfde project voor 2025 in de finale van een wedstrijd, uitgeschreven door ‘The Belgium Garden Masters’ De proclamatie volgt pas eind maart, maar nu weet ik al zeker dat ik bij de eerste drie ben.”

“De kans is groot dat ik met hetzelfde project even de grens oversteek naar Nederland. Zo wil ik ook weten wat mijn projecten internationaal waard zijn. Ik wil vooral op deze weg doorgaan. Ik merk dat creativiteit beloont wordt en haal daar veel voldoening uit. Gezien mijn leeftijd wil ik nog een vijftal jaar doorgaan want ik ben geen bureaumens maar sta dagelijks op de werf.” (JC)