Tuinhier Langemark-Poelkapelle bestaat 100 jaar: “Programma van dit feestjaar wordt ook heel feestelijk”

De Tuinhier-afdeling van Langemark-Poelkapelle viert dit jaar zijn honderdste verjaardag. Later dit jaar wordt er nog een tentoonstelling op poten gezet waarbij de geschiedenis van de vereniging in beeld gebracht wordt.

In 1922, net na de Eerste Wereldoorlog, was er schaarste aan plantgoed, zaden en meststoffen. Zo ontstond in Poelkapelle Het Werk van den Akker, dat later Volkstuin werd en tegenwoordig Tuinhier heet.

“De overheid stelde plantaardappelen, zaden en meststoffen ter beschikking, maar die dienden verdeeld te worden door een comiteit. Burgemeester Arthur Nevejan nam het initiatief om een vereniging te stichten en dat werd Het Werk van den Akker. Hiervan werd hij de eerste voorzitter”, opent huidige medevoorzitter Jef Thorrez.

Tuinreizen

“Behalve de verdeling van hulpmateriaal aan kleine landeigenaars, die zich lid moesten maken van deze vereniging om aan zaaizaad te geraken, werden er ook lezingen gehouden over de diverse teelten. Ook praktische lessen zoals snoeivoordrachten, kwamen aan bod.”

“Later is de naam veranderd in Volkstuin en sinds enkele jaren in Tuinhier. De activiteiten bestaan nog altijd uit een zestal voordrachten per jaar, tuinkeuring en bedrijfsbezoeken of tuinreizen zoals de Floraliën, koninklijke serres, provinciale domeinen, rozentuinen of botanische tuinen, met onder andere die van Meise. Elk jaar in het derde weekend van september werd een tentoonstelling opgezet die sinds 2009 vervangen werd door een barbecue.”

“De voorbije honderd jaar hadden we volgende voorzitters: Arthur Nevejan, Arthur Hoflack, Gaston Vandamme, Albert Baccarne, Georges Thorrez, Achiel Haemerlinck en Serge Verslype. Heidi Van Zele is de huidige voorzitster. Bij de secretarissen zagen we Jerome Willaert, Jules Vankeirsbilck, Serge Verslype en Monique Vanrapenbusch.”

Feest

“Het jaarprogramma voor dit uitzonderlijk feestjaar is eveneens feestelijk”, vervolgt Jef. “Op 12 maart bezochten we een kruidenkwekerij en op 27 maart werden er ontbijtboxen aangeboden om het zomeruur te verwelkomen. In mei start onze eerste fotozoektocht met oog voor bomen en bijen, waarvan de prijsdeling op 21 oktober plaatsvindt.”

“Met de autocar trekken we op 11 juni naar de Floriade in Almere. Dit is een unieke bloemen- en plantententoonstelling die sinds 1962 om de tien jaar plaatsvindt. Het 100-jarig bestaan vieren we in juni met een etentje.”

“Op 31 juli zetten we onze eerste tuintjestocht in het landschap en op 17 september is de opening van een tentoonstelling 100 jaar Tuinhier Langemark-Poelkapelle. De dag nadien is er een barbecue voorzien.” Voor de prijs van 25 euro kan je lid worden van Tuinhier. Bij dit lidmaatschap is een abonnement op het vakblad Tuinhier inbegrepen.

