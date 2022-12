Tuincentrum Famiflora op bevel van procureur verzegeld door verschillende bouwovertredingen

Famiflora, het bekende tuincentrum net over de taalgrens in Moeskroen, is dicht. Na een politie-inval donderdagmorgen werden de deuren verzegeld. Een resem aan bouwovertredingen zou aan de bron van het conflict liggen.

Het tuincentrum, gelegen langs de E403, is een populaire trekpleister voor dagjestoeristen uit zowel Wallonië, Frankrijk als West-Vlaanderen. Het was voor de bezoekers dan ook schrikken toen ze op donderdag voor gesloten slagbomen stonden. Rond 8 uur verschenen verschillende politievoertuigen ter plaatse en werd de volledige site verzegeld. Zowel het gemeentebestuur van Moeskroen als dat van Estaimpuis hadden bouwovertredingen vastgesteld. Zo werd er gesproken over een niet vergunde uitbreiding van de frituurzone. Het dossier werd overgemaakt naar het parket, waarop de procureur van Charleroi besloot de zaak te laten sluiten. Famiflora blijft gesloten tot zolang de overtredingen zijn opgelost.

Niet alleen voor de bezoekers werd het een koude douche, ook voor de handelaars in de winkelhal rond het tuincentrum wordt het een zure eindejaarsperiode. “Dit is nu al de tweede keer dat we het deksel op de neus krijgen”, fulmineert de uitbater van de groentenhandel. “Wij huren hier deze plaats en hebben met Famiflora zelf niets te maken. Daar had het gerecht weinig oren naar want ook onze zaak moest dicht. Tijdens de coronaperiode was het een gelijkaardig verhaal. Toen kregen we plots te horen dat we een uur tijd hadden om de boel te sluiten en op te hoepelen. Ik moet er geen tekening bij maken dat dit een financieel erg zware dobber zal worden. We zitten in volle eindejaarsperiode dus hebben we ook de mooiste producten op voorraad gehaald. Ze zullen allemaal verdwijnen in de container. We lazen in de krant dat de winkel tot zeker morgen dicht zal blijven, al horen we hier dat we spreken over 1 à 2 weken minimum. Het worden wederom eindejaarsfeesten in mineur voor ons. Dan spreken we nog niet over ons personeel, dat nu allemaal werkloos zal worden.”

Bij Famiflora wil men nog niet te reageren.