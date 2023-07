Tuinaannemer Stijn Naeyaert uit Ardooie ontvangt label groengek(l)eurd

De Ardooise tuinaannemer Stijn Naeyaert (37) ontving afgelopen jaar van vzw Groengekeurd het kwaliteitslabel ‘GroenGek(l)eurd’. Met dat label kan Stijn zich als een gecertificeerd tuinaannemer profileren en voldoet zijn bedrijf aan strikte kwaliteitsregels.

Stijn studeerde in 2009 af als tuinarchitect en begon een jaar later als zelfstandige tuinaannemer in Ardooie. “Ik begon in 2010 als zelfstandige. Ik heb eigenlijk altijd al een passie gehad voor tuinen en groen”, zegt hij. Nu dertien jaar later mag hij voor zijn prestaties het label GroenGek(l)eurd in ontvangst nemen. “Dat is eigenlijk best een gekke prestatie”, geeft Stijn zelf toe. “Het label is nog vrij onbekend in de sector. Ik ben de derde tuinaannemer ooit in ons land die dat label overhandigd krijgt. Wij zijn bijzonder trots.”

Professionalisme

Het kwaliteitslabel GroenGek(l)eurd is een onafhankelijk certificaat voor tuinaannemers, waarmee ze op een transparante manier hun vakbekwaamheid en professionalisme kunnen aantonen tegenover klanten, toeleveringsbedrijven, de sector en de samenleving in het algemeen. “Wij geloven sterk in dit label omdat het een zeker onderscheid maakt in onze branche”, legt Stijn uit. “Voor een tuinaannemer is het hebben van een certificaat dé manier om te tonen dat hij/zij vakbekwaam en wettelijk in orde is.”

Het behalen van zo’n label is volgens Stijn niet zo gemakkelijk. “Je geeft je op als kandidaat en vraagt een certificatie-audit aan bij een onafhankelijke controle-instelling. Die voeren dan een controle uit en als je voldoet aan verschillende voorwaarden of kwaliteiten, bestaat de kans dat je het label Groengek(l)eurd kan behalen.” De controleurs houden rekening met transparantie, vakbekwaamheid, klantvriendelijkheid, enzovoort.

Het label is voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met tuinaanleg en zich wenst te onderscheiden in de sector door het leveren van kwalitatief werk. Dit omvat zowel de eenmanszaken als kleine of grote ondernemingen.

Tussentijdse audits

“Eens je slaagt, krijg je een certificaat voor drie jaar. Tijdens deze drie jaren kunnen er nog steekproefsgewijs tussentijdse audits plaatsvinden om na te gaan of we nog steeds diezelfde hoge kwaliteit leveren.” (MC)