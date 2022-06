Tuin & Dier in Beernem Lataire heet voortaan La Terra: “Voor alles wat groeit en bloeit”

Klanten van Tuin & Dier Lataire kunnen voortaan terecht in de gloednieuwe zaak ‘La Terra+’. Het familiebedrijf van Joeri Dobbelaere en Inge Lataire onderging een ferme metamorfose: de winkel is nu meer dan dubbel zo groot.

Naast de fysieke veranderingen van het nieuwe gebouw dat inmiddels 2.300 vierkante meter groot is, werd ook het concept van de winkel uitgebreid. Daarbij past ook een nieuwe naam: La Terra+. “De nieuwe naam staat voor verschillende dingen”, legt medezaakvoerder Joeri Dobbelaere uit. Hij nam de zaak in 2014 samen met zijn vrouw Inge Lataire over van zijn schoonouders.

“La Terra verwijst enerzijds naar onze roots, maar ook naar alles wat uit de aarde komt. We staan voor alles wat groeit en bloeit, vandaar die verwijzing naar de aarde. Bovendien is onze zaak uitgebreid. We zijn als het ware van de 2.0-versie naar de 3.0-versie gegaan. Het aanbod is uitgebreider, beter en bovendien met meer beleving”, gaat Inge Lataire verder. “In totaal hebben we volgens mij meer dan 15.000 producten. Het is al even geleden dat ik dat telde, dus wellicht is dat aantal al ferm gestegen.” (lacht)

Terwijl zij het team van meer dan 25 medewerkers die de verbouwing en verhuis met het gloednieuwe gebouw verder aanstuurt, neemt Joeri Dobbelaere ons mee doorheen de winkel. Hij werkte aanvankelijk als leerkracht lichamelijke opvoeding maar twijfelde in 2014 geen seconde om mee in de zaak te stappen. Bij het levensgrote bord met de nieuwe naam aan de ingang van de nieuwe winkel houdt hij even halt. “De winkel is de laatste jaren heel fel gegroeid. We werken nog steeds rond vier pijlers met alles voor de tuin, de hond, de bakliefhebber en een ferm aanbod bloemen en planten. Dit alles hopen we nu aantrekkelijker in de winkel te kunnen zetten.” Een van de eerste voorbeelden daarvan is de ‘Flower Bar’. In de hippe ruimte vlakbij de centrale gang met buitenplanten kan je terecht voor snijbloemen en binnenplanten.

Iets verderop, in het nieuwe gedeelte, komen we de enorme hal met verschillende afdelingen binnen. Heel wat mensen zijn nog in de weer om alle hoeken af te werken, producten op de juiste plaats te zetten en de laatste afwerkingen te doen.

Huzarenstuk

“Het is een huzarenstuk om op drie dagen tijd alles te verhuizen en in orde te krijgen voor de opening”, lacht Dobbelaere. “We bleven open tot zondag, maandag is onze sluitingsdag en van dinsdag tot en met donderdagavond hebben we tijd om alles klaar te zetten voor de grote opening.”

Terwijl we langs de afdeling bakproducten wandelen richting de enorme hondenafdeling, vertelt de zaakvoerder dat ook de 1-op-1-hondenschool nog steeds een belangrijkste pijler van La Terra+ blijft. “Door alle bestaande aspecten nog iets beter in de verf te zetten met meer aandacht voor beleving, hopen we mensen uit een iets grotere regio te bereiken. Het zal echte de moeite zijn om je naar hier te verplaatsen. We willen de shoppende klant tegemoet komen. Ook onze service staat daarbij centraal. Daarmee maken we het verschil”, besluit Joeri Dobbelaere.

Tijdens het openingsweekend van 10 juni de hele dag open op vrijdag, zaterdag en zondag. Nadien is de winkel weer open op de normale openingsuren. Info: www.laterraplus.be.