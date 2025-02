Trofeeën- en vogelspeciaalzaak AVLO is nieuw

Het voorbije weekend opende AVLO de deuren in de Hoogstraat. Andy Vercaemst en Lindsay Verleyen combineren er een vogelspeciaalzaak en een trofeeënshop.

Andy Vercaemst (40) woont samen met zijn vrouw Lindsay Verleyen (40) en hun dochter Oona (14) in Waregem. Andy stopte zijn activiteiten in de bouw en krijgt assistentie van Lindsay, die in de voormiddag verder aan de slag blijft als thuisverpleegkundige. “Ik ben al sinds mijn vijftiende bezeten door het kweken en verzorgen van vogels”, start Andy zijn verhaal. “Ik heb vooral een passie voor vinken. Voor benodigdheden kwam ik vaak bij VAMA over de vloer, de vogelspeciaalzaak die Patrick Vanelslander en Ann Maroy meer dan een kwarteeuw runden in Waregem.”

“Tijdens een van onze vele babbels lieten ze weten dat ze een dagje ouder werden en geen kinderen hebben die de zaak kunnen overnemen, maar dat het tijd was voor een nieuwe fase in hun leven. Zo kwam er opeens een mogelijkheid tot overname. Dat klonk als muziek in mijn oren… Het is altijd een droom geweest om van mijn hobby mijn beroep te maken en met AVLO – de nieuwe naam is een samenstelling van onze initialen en die van onze dochter – gaat die nu ook in vervulling.”

“We nemen het winkelconcept van VAMA over en breiden het uit met een vogelhandel. Door de uitbreiding van de activiteiten moesten we op zoek naar een ruimer pand en dat vonden we in de Hoogstraat in Deerlijk, waar vroeger Fiscaliteit De Buyst gevestigd was. We zijn hier strategisch gelegen met veel visibiliteit en de ruimte is ideaal om klanten in de beste omstandigheden te ontvangen”, legt Andy uit. “We zijn enerzijds een vogelspeciaalzaak, met een groot assortiment kooien, vogelvoeding, bestrijdingsproducten tegen bloedluizen en andere parasieten en kweekbenodigdheden. We zijn de enige verdeler in België van de Prima-kweekkooien in kunststof. Nieuw is dat we zelf ook vogels verkopen, zoals kanaries en kleine parkieten.”

“Anderzijds zijn we ook een trofeeënshop. Bekers, medailles, figuren, glaswerk, rozetten… We hebben voor elk wat wils. We staan voor service en kwaliteit en kunnen snel leveren als het moet. Het graveren gebeurt immers in de zaak zelf. Met de lasergraveermachine kunnen we ook logo’s graveren op glas, folie…” (DRD)

AVLO, Hoogstraat 27 in Deerlijk. Info: 0492 56 90 44, www.avlo-deerlijk.be en info@avlo-deerlijk.be.