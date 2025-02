Trofee West-Vlaams Starter 2024 voor Terrest Brewery: “Jury kon het verhaal van de korte keten smaken”

Terrest Brewery, opgericht in november 2021 door vader Johan Van der Bauwhede en overgenomen door dochter Valerie (28), won al talrijke prijzen en labels zoals 100% West-Vlaams, het label Bioproduct en zelfs goud en zilver op de World Beer Awards, het Belgisch hopcertificaat en de Food Discovery Award. Aan die reeks kunnen ze nu ook de trofee voor West-Vlaams starter 2024 toevoegen.

“De wedstrijd ‘Starter van het jaar’ is iets dat ieder jaar door Unizo wordt georganiseerd. Bedrijven die pas gestart zijn kunnen zich daarvoor inschrijven. Doordat ik het bedrijf overgenomen heb, kon ik me als starter inschrijven”, start Valerie haar verhaal.

“Wat je daarvoor moet doen is een pitch voorbereiden met een korte voorstelling van het bedrijf en dat dan voor een jury brengen. Die jury bestond uit leden en vertegenwoordigers van Unizo, van Liantis en van POM West-Vlaanderen”, gaat Valerie verder.

Nationale finale

“Uit alle inschrijvingen wordt dan een winnaar gekozen en ik mocht de trofee in ontvangst nemen, heel blij mee en trots natuurlijk! Maar er is meer: ik stoot door naar de nationale finale waar ik het tegen alle winnaars van andere provincies zal opnemen. Daarvan zal ik op 27 februari de uitslag weten.”

De jury kon vooral ook het verhaal achter van de korte keten smaken. “De duurzaamheid, het verwerken van eigen producten in de onderneming, de creativiteit van de onderneming en de moderne manier van landbouw met een toekomstvisie sprak de jury aan. Daarnaast konden ook de persoonlijke ondernemingszin en het exporteren op lof rekenen” glundert Valerie.

Gezinsuitbreiding

“Naar de toekomst wil ik mij verder inzetten voor de zaak. De structuur zit goed en ik wil nu vooral werken op de verkoop. Binnenkort wordt ons gezin uitgebreid en ook dat zal een aanpassing zijn. Het wordt een evenwichtsoefening tussen baby en werk, maar gelukkig is mama al volop in de weer met de voorbereidingen voor ons kindje. Iets waar we heel erg naar verlangen en naar uitkijken.”

Valerie benadrukt nog eens dat bier niet enkel en bij voorkeur een mannendrank is, maar dat vrouwen even goed van een biertje kunnen genieten. Het winnen van deze trofee is vooral heel leuk omdat het ook naambekendheid met zich brengt.”