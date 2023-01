Tristan Verstraete is nieuwe timmerman: “Mijn passie is nu mijn job”

Sinds kort is Tristan Verstraete voltijds als zelfstandig timmerman aan het werk. De 23-jarige Zillebekenaar, die vanuit zijn atelier in Sint-Jan opereert, maakt zo van zijn passie zijn beroep. “Dit is wat ik al altijd heb willen doen.”

Tristan, zoon van Bob Verstraete en Cathy Room, is een geboren en getogen Zillebekenaar. “Als kind was ik al heel erg gepassioneerd door het timmeren. Ter gelegenheid van mijn plechtige communie heb ik dan ook mijn eerste machine gevraagd. Materiaal vervoerde ik met een fietskar om toch wat te kunnen timmeren. In het middelbaar heb ik eerst twee jaar de richting industriële wetenschappen in het VTI van Ieper gevolgd. Daarna ben ik in het derde middelbaar gestart met wat ik wilde doen: de technische richting hout, in dezelfde school. Dat was pas helemaal mijn ding. Niet alleen op school, maar ook dus thuis. Het was mijn hobby.”

Creatief kind

Tristan somt enkele voorbeelden op. “Ik maakte onder meer bloembakken voor mijn oma en een tafel voor mijn bomma, Canadese stoelen of zogenaamde Bear Chairs voor onze buren en grootouders, kippenhokken… Je kan het nog zo gek niet bedenken of ik heb het in mijn jeugdjaren vervaardigd. Als kind ben je dan ook het meest creatief. In mijn jeugdjaren werkte ik ook altijd bij een landbouwer, die een aantal machines had staan waarop ik me volledig kon uitleven. Ik heb alle scharnieren van alle deuren in de boerderij gerepareerd en ben daar, tot op de dag van vandaag, blijven klussen.”

Op zijn achttiende koos Tristan voor een bachelorstudie houttechnologie, die hij na een modeltraject in drie jaar afrondde. “Nadat ik afgestudeerd was, mocht ik even wachten met de zoektocht naar een job en heb ik het huis van mijn ouders verbouwd. Van ruwbouw tot interieur. Van A tot Z”, vertelt de enthousiaste Zillebekenaar. “Daarna heb ik eerst twee jaar in loondienst gewerkt en heel veel bijgeleerd. Na acht maanden ben ik ook als zelfstandige in bijberoep begonnen, omdat ik de kans kreeg om een keuken voor een klant te plaatsen. Dat laatste viel zo goed mee dat ik uiteindelijk beslist heb om op 1 januari als fulltime zelfstandige te beginnen. Dit is mijn droom. Dit is wat ik al altijd heb willen doen.”

Atelier in Sint-Jan

Tristan blijft in Zillebeke wonen, maar opereert dagdagelijks vanuit zijn atelier in Sint-Jan. Als je de timmerwerken van Tristan van dichtbij wilt bekijken, kan je al eens een kijkje nemen op zijn Facebookpagina: Timmerwerken Tristan. “Ik specialiseer me in keukens, trappen, interieurafwerking, totaalinrichting, tuinhuizen, schrijnwerk… Ik zie het volledig zitten, ook al wordt de zoektocht naar de juiste balans tussen werk en privéleven een uitdaging. Maar ik ben jong, kan nog veel leren en ben dynamisch ingesteld.” (Tom Vandenbussche)