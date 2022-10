Treurnietsite wordt bedrijven- en woonterrein

Op de voormalige bedrijfssite van Isocab in Bavikhove, ook gekend als site Treurniet, starten de sloopwerken met het oog op de realisatie van een nieuwe kmo-zone. Het terrein van 5 hectare wordt een plaats voor lokale bedrijvigheid met ruimte voor de Paddebeek, een trage weg- en woongelegenheid.

Het bedrijf Isocab aan de Treurnietstraat verliet de site in 2016. Sindsdien ligt het terrein van 5 hectare groot er verlaten bij. Daar komt nu verandering in. Intercommunale Leiedal en de stad Harelbeke hebben de definitieve plannen klaar voor de nieuwe site Treurniet.

RE/SOURCED

De stad Harelbeke en streekontwikkelaar Leiedal trekken de kaart van reconversie, in plaats van nieuwe open ruimte aan te snijden. Ze gaan zelfs nog een stap verder. “Er zijn plannen om bestaande productiegebouwen te behouden en te integreren op andere plaatsen”, duidt Wout Maddens als voorzitter van Leiedal. “Een mooi voorbeeld is het recupereren van een bestaand gebinte op de site Treurniet, dit in het kader van RE/SOURCED. Dat Europees project omvat de komst van een middelgroot zelfvoorzienend energiesysteem op de beschermde site Transfo in Zwevegem.”

“RE/SOURCED voorziet ook een draagstructuur met 700 zonnepanelen op de site Transfo. Een bestaande stalen structuur op de site Treurniet wordt daarvoor ontmanteld, gereinigd en waar nodig hersteld en op de site Transfo heropgebouwd. Onder de structuur komt een parking met 70 plaatsen”, zegt Stijn Vannieuwenborg, projectmanager Leiedal.

Vertrouwen

De site Treurniet wordt omgevormd tot een modern bedrijventerrein. Na de sloop volgt de aanleg van nieuwe rioleringen, wegen, fiets- en voetpaden en nutsvoorzieningen. Bijna 75 procent van de site gaat naar 10 kmo’s van elk maximum 5.000 vierkante meter groot. Veertig procent wordt landschappelijk aangekleed door een collectieve waterbuffer aan te leggen, een nieuwe groenstructuur te creëren en groenbuffering tussen huizen en bedrijventerrein aan te leggen.

“De Paddebeek wordt opengelegd en de trage weg, de voetweg 29, wordt in ere hersteld”, duidt Maddens. “Er komt een in- en uitrit om de verkeershinder in de Treurnietstraat te beperken en er komt naast parkings voor bedrijven een collectieve parkeerhaven voor dertig wagens.” De stad Harelbeke keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan al goed. “Er kwamen tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren binnen. De buurt heeft vertrouwen in een kwaliteitsvolle ontwikkeling”, zegt schepen van Economie van Harelbeke Kathleen Duchi (CD&V). (Peter Van Herzeele)