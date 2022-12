Traxgo treedt toe tot de Clifford International Group

Traxgo is als groeibedrijf een toonaangevende Belgische speler op het gebied van tracking & tracing, monitoring en software toepassingen. “We zijn bijzonder verheugd te kunnen aankondigen dat wij zijn toegetreden tot de Clifford International Group. Dit laat ons toe om het groeipad van de afgelopen jaren nog te versnellen, met het oog op verdere Europese expansie”, klinkt het.

Bart Cappon, CEO Traxgo: “Voor ons is dit een geweldige kans om onze activiteiten in én buiten België uit te breiden. We zijn ervan overtuigd dat we in Clifford International de juiste partner gevonden hebben om onze groeiambities te realiseren. We zijn heel blij onderdeel van de Clifford Group te mogen worden.”

Huibjan Braafhart, CEO van Clifford International: “Traxgo heeft de afgelopen jaren geweldige prestaties neergezet, waar we erg van onder de indruk zijn. Dat zijn we ook van het ervaren team van Traxgo: een zeer deskundig team dat zich elke dag vol overgave inzet om het bedrijf verder uit te bouwen. We hebben enorm veel zin hen daarbij te ondersteunen.”

Volgende stap in groeistrategie

Traxgo biedt grotere verhuur- en leasevloten op maat gemaakte oplossingen aan waarmee ze hun wagenparken beter kunnen beheren. Onze dienstverlening is dan ook een waardevolle toevoeging voor de Clifford groep, die op vandaag bestaat uit Clifford Electronics Benelux en Faringwell, beide gevestigde telematicaspecialisten op het gebied van voertuigbeveiligingsoplossingen. Met de integratie van Traxgo breidt de groep haar activiteiten op het gebied van telematicatoepassingen voor wagenparkbeheer flink uit.

Zowel Bart Cappon als Frederik Depuydt treden toe als aandeelhouder van de Clifford International Group, een portfolio onderneming van NewPort Capital. Samen met hen is een internationale groeistrategie uitgewerkt, waar buy & build een belangrijk onderdeel van uit maakt. De komende jaren wil de groep uitgroeien tot een belangrijke Europese speler in telematicatoepassingen. De integratie van Traxgo betekent een grote stap richting het verzilveren van die ambitie. “Onze groeiverwachtingen zijn veelbelovend en de Clifford International Group ziet ernaar uit om Traxgo te ondersteunen bij het uitbreiden van onze markten – zowel in België als over de landsgrenzen heen. Om te beginnen staat toetreden tot de Nederlandse markt bovenaan de agenda. Voor onze bestaande klanten verandert er uiteraard niets, zij kunnen zoals steeds blijven rekenen op de expertise en uitstekende service van het voltallige Traxgo team, waarvan de Belgische medewerkers gewoon blijven werken vanuit ons kantoor in Dottenijs”, klinkt het.